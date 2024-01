O trecho da BR-482, que liga Fervedouro a Carangola, na Zona da Mata mineira, está interditado por causa da forte chuva que caiu na região nos últimos dias.



A interdição começou no final da tarde dessa quinta-feira (4/1), após deslizamentos de terra ocorrerem às margens da rodovia. Também foram registrados buracos na pista, o que causa apreensão aos motoristas que trafegam pela via.





Por causa disso, a prefeitura de Fervedouro e a Defesa Civil Estadual interditaram a pista. “A interdição se deu devido às fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias, causando deslizamentos e comprometendo a segurança dos motoristas que trafegam pela rodovia”, informou a prefeitura em nota divulgada nas redes sociais.





A orientação é que os motoristas que seguem em direção a Carangola passem pela cidade de Divino, evitando assim a BR-482. “No momento, não há previsão para a liberação do tráfego [na rodovia federal]. É importante que os motoristas respeitem a sinalização e procurem rotas alternativas para evitar transtornos”, frisou a prefeitura, em nota.



Chuva provoca interdição em estradas



Trinta e um trechos de rodovias e estradas que passam por Minas Gerais estão interditados parcialmente devido a ocorrências relacionadas às fortes chuvas que atingem o estado desde o fim de 2023.





Os dados são do mapa de bloqueios administrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). As interdições acontecem, principalmente, nas regiões Central, Sul, Zona da Mata e Vale do Jequitinhonha.





Os motivos das interdições parciais variam entre queda de barreira, erosões e afundamentos das pistas e dos acostamentos, transbordo de rios. Entre os trechos bloqueados estão rodovias federais e estaduais.





O mapa completo das interdições pode ser acessado neste site.