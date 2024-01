Um empresário foi morto na madrugada dessa quinta-feira (4/1) no interior de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o assassinato de Marcelo Ribeiro Frogeri, de 55 anos, teria tido cunho sexual. O suspeito de ser o autor do crime, um homem de 20 anos, foi preso em uma estrada vicinal, próximo a Elói Mendes.

O empresário foi encontrado morto com sinais de violência dentro de seu carro, no banco do motorista, na Avenida Ayrton Senna. Ele tinha cortes no pescoço e sinais de agressão. Além disso, a vítima estava sem sapatos e com a calça abaixada além dos joelhos. O carro estava parado no meio da avenida.

Ao ser preso, o suspeito confessou o crime. Ele contou que conheceu o empresário pela internet. Os dois marcaram um encontro e, na noite anterior, se encontraram para consumir drogas e bebidas alcóolicas.

Eles pararam o carro em um local ermo. Em dado momento, o empresário, segundo o suspeito, o teria assediado, propondo que mantivessem relação sexual.

O suspeito disse que recusou e os dois se desentenderam. Discutiram e começaram a se agredir. O suspeito pegou, então, uma garrafa e acertou o empresário, na cabeça. A garrafa se partiu e ele pegou os cacos e cortou o pescoço da vítima.

Em seguida, levou o carro até a avenida, e o abandonou, com a vítima dentro. O suspeito está preso na Delegacia de Polícia de Varginha.