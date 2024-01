O policial militar de São Paulo preso após matar com arma de fogo um jovem no interior de uma boate em Montes Claros, no Norte de Minas, foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele também deverá responder pelos crimes de ameaças e lesões corporais causadas às outras vítimas.

O inquérito foi concluído pela Polícia Civil de Minas Gerais terça-feira (2/1). O crime ocorreu na madrugada de 16 de dezembro. A vítima foi identificada como Fernando Pereira de Figueiredo, de 21 anos. O suspeito está preso em Montes Claros.

De acordo com o delegado Cezar Salgueiro, responsável pela investigação, na madrugada de 16 de dezembro, um homem de 29 anos, portando uma arma de fogo e tendo se identificado como policial militar do estado de São Paulo, entrou na boate, localizada na Avenida Mestra Fininha, no Bairro Cândida Câmara, em Montes Claros.

O homem, que estava acompanhado de sua namorada, consumiu variados tipos de bebidas alcoólicas durante todo o tempo que permaneceu no estabelecimento. Por volta das 4h da manhã, o casal resolveu ir embora, quando a namorada sentiu falta de uma blusa e o suspeito retornou para buscar tal peça de roupa.

De acordo com as informações do inquérito, ao retornar ao interior da boate, o militar encontrou duas jovens e as interpelou sobre a propriedade da blusa que estava na posse de uma delas. Diante da resposta de que a blusa pertencia a uma das jovens, o suspeito sacou a arma de fogo e a ameaçou. Ao ver a amiga ser ameaçada, a outra jovem interveio na cena e foi prontamente agredida pelo autor, com uma coronhada da arma de fogo em seu rosto.

Ainda conforme a investigação, quando percebeu que a namorada estava sendo agredida, o amigo da vítima interpelou o agressor questionando sua atitude, ao que foi respondido com agressões também causadas por coronhadas da arma de fogo do suspeito. O jovem tentou se esquivar das agressões deixando a cena e foi seguido pelo suspeito.

Leia também: MG tem 50 trechos de estradas interditados por causa das chuvas; veja lista

Observando o ocorrido, a vítima, um jovem de 21 anos, na tentativa de cessar a agressão contra o amigo, seguiu atrás do agressor dando-lhe um empurrão, que não foi suficiente para contê-lo. A vítima, então, desferiu-lhe um 'murro', ao que o suspeito respondeu com um disparo de arma de fogo contra o jovem, que morreu no local.

Após deixar o local, o suspeito se apresentou na delegacia de plantão de Montes Claros e entregou a arma usada no crime, como sua identidade funcional. Ele foi preso em flagrante e continua recolhido preventivamente em Montes Claros, à disposição da Justiça.