A churrascaria Raja Grill, localizada na avenida Raja Gabaglia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, anunciou nesta terça (3) por uma postagem no Instagram que irá fechar as portas em 7 de janeiro.



De acordo com o comunicado de despedida, o motivo do encerramento das atividades será para dar espaço a um novo empreendimento. Ainda não foram divulgadas mais informações sobre o novo local.

Nos comentários, os clientes reagiram com surpresa e lamentaram o fechamento da churrascaria.

“Gratidão por ter nos proporcionado momentos inesquecíveis”, comentou um internauta. “Esse lugar me traz ótimas lembranças [...]. Valeu por todo atendimento espetacular que sempre tiveram”, relatou outra consumidora.



A Raja Grill foi fundada na década de 90 pela Família Viganó, natural de Caxias do Sul (RS). Ao longo desses anos, consolidou-se como uma das churrascarias mais tradicionais de Belo Horizonte.

O espaço ficou conhecido principalmente por eventos como o Réveillon, o Bazar do Bem e o Almoço Dançante. Também foi palco de eventos como casamentos, festas de formatura e confraternização de empresas. Em 2020, durante a pandemia, o estacionamento da Raja Grill foi utilizado como local para realização de testes de Covid-19 no formato drive-thru.



O carro-chefe da churrascaria é o rodízio, que reúne mais de 20 especialidades de carnes, além de saladas, frios, antepastos, queijos, comida japonesa e buffet de pratos quentes. A casa irá oferecer desconto no rodízio como promoção de despedida até as 16h do dia 7/1.