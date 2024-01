Quarenta e nove trechos de rodovias e estradas que passam por Minas Gerais estão interditados parcialmente devido a ocorrências relacionadas às fortes chuvas que atingem o estado desde o fim de 2023. Apenas um ponto está fechado totalmente para o tráfego de veículos.

Os dados são do mapa de bloqueios administrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). As interdições acontecem, principalmente, nas regiões Central, Sul, Zona da Mata e Vale do Jequitinhonha. O documento pode ser acessado neste link.

Os motivos das interdições parciais variam entre queda de barreira, erosões e afundamentos das pistas e dos acostamentos, transbordo de rios. Entre os trechos bloqueados estão rodovias federais e estaduais.

De acordo com o mapa, na MG-430, na altura do km 10, próximo a cidade de Igaratinga, no Centro-Oeste de Minas, a ponte que passa sobre o Rio São João desabou. A pista está totalmente interditada desde outubro de 2023. A cidade pode ser acessada pela BR-256, pela MG-252 ou pela MG-431. Uma vez na rodovia estadual o motorista deve entrar no sentido Antunes.

Cuidados na chuva

Minas Gerais tem 599 cidades em alerta para chuva de até 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até a manhã desta quinta-feira (4/1), mas pode ser prolongado.

Entre as cidades que podem ser atingidas pelos temporais estão as das seguintes regiões: Oeste, Sul, Norte, Central, Noroeste, Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha e Vale do Mucuri.

Durante as chuvas as pistas ficam escorregadias, por isso a orientação da Polícia Rodoviária Federal é que os motoristas aumentem a distância dos demais veículos, acenda os faróis, diminua a velocidade e nunca pare na via.

Confira quais trechos de estradas estão interditados parcialmente em Minas Gerais