Uma árvore de grande porte caiu e fechou a Rua Guaicurus, no Centro de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (3/1).

O Corpo de Bombeiros foi acionado na altura do número 201, esquina com a Rua da Bahia, para fazer o corte e a retirada da árvore.

O trânsito está interditado na via.

Chuva segue em BH

A Defesa Civil alertou para pancadas de chuva de até 50 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta vale até a manhã de quinta-feira (4/1).

Em virtude dos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de novas chuvas, existe risco geológico forte nas regionais Venda Nova, Pampulha e Noroeste até a próxima segunda-feira (8/1).

A prefeitura da capital atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Caso observe alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para a o Corpo de Bombeiros Militar (193).