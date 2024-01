O corpo do passageiro do helicóptero que caiu no Lago de Furnas, no Sul de Minas, será enterrado em um cemitério de Capitólio, no início tarde dessa quarta-feira (3/1).



Vanilton Altos Balieiro, conhecido como “Du Brejo”, era da cidade e trabalhava como consultor náutico. Vanilton era um dos quatro tripulantes da aeronave que colidiu com a água do lago. Ele ficou preso ao cinto de segurança e não conseguiu sair de dentro dos destroços.

A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e a identidade por uma funerária da cidade. O velório de Vanilton começou ainda na noite de terça-feira no velório da Funerária Santa Rita.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 9h20.

A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada. Um especialista em aviação consultado pela reportagem do Estado de Minas afirmou que as imagens do acidente sugerem que a aeronave fez uma manobra chamada "auto-rotação", quando há falha do motor.

A aeronave foi fretada para o passeio e tinha outras programações agendadas na sequência. Esse era o primeiro compromisso da agenda do piloto. Em entrevista à GloboNews, o Cel. Edirlei, do Corpo de Bombeiros, explicou que o helicóptero decolou de um condomínio em Escarpas do Lago, voou por menos de um minuto e caiu no Lago de Furnas.

“Tudo indica que foi um voo muito rápido. Ele realizou um voo muito breve e na sequência já caiu aqui às margens, aproximadamente a cinquenta metros da margem. Em um primeiro momento chegou a informação de que ela (a aeronave) estaria a mais de 20 metros de profundidade, mas nossa equipe de mergulho constatou que a aeronave está a mais ou menos 10 metros de profundidade”, afirmou o militar.

Vítimas

Além de Vanilton, outras três pessoas estavam dentro da aeronave na hora do acidente. As demais vítimas foram socorridas pelas unidades de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos bombeiros.

O piloto e uma passageira, de 22 anos, foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi, também no Sul do Estado. A jovem se queixava apenas de dores pelo corpo e não tinha suspeita de fraturas. Já o piloto estava com suspeita de ter fraturado a coluna.

Já a terceira pessoa foi conduzida pelo SAMU para atendimento na cidade de Passos. Segundo relatos, a vítima, cuja identidade não foi divulgada, estaria sem responsividade de movimento nos membros inferiores.

Retirada do helicóptero

Nesta quarta-feira (3/1), a aeronave será retirada do lago para a perícia. Os militares do Corpo de Bombeiros serão orientados por peritos da Força Aérea Brasileira (FAB) sobre como proceder a reflutuação do helicóptero de forma a preservar ao máximo a aeronave.

Os bombeiros já deslocaram um drone para nova atualização e estudo do local na manhã de hoje.