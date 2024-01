“É tragédia após tragédia”, disse o motorista de táxi, que não quis ser identificado, em Paracatu, Minas Gerais. Marcado para esta quarta-feira (3/1), o velório dos jovens mineiros encontrados mortos dentro de um carro em Balneário Camboriú, no litoral Norte de Santa Catarina está atrasado e não tem previsão mais para acontecer. Há um mês, os moradores da cidade faziam outro enterro coletivo. Esse, de uma mãe e dois filhos, mortos pelas chuvas na cidade.

Segundo o que apurou o Estado de Minas, na noite do dia 23 de dezembro, às 21h, durante uma forte chuva, um veículo de passeio foi arrastado pela força das águas, vindo a cair no leito de um córrego. Havia uma família no automóvel, sendo que somente o pai conseguiu ser resgatado com vida. A mãe e duas crianças, de 11 e 02 anos, morreram.

De acordo com o taxista, a cidade ficou desolada com a morte e acabou prestando ajuda aos familiares. Agora, com a morte dos jovens em Santa Catarina, a expectativa é de que os moradores façam o mesmo.

Os jovens foram encontrados mortos dentro de um carro da montadora BMW que estava estacionado na rodoviária de Balneário Camboriú, na madrugada dessa segunda-feira (1º), logo após a queima de fogos do Réveillon. As vítimas foram identificadas como: Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Karla Aparecida dos Santos, de 19, Tiago de Lima Ribeiro, de 21 e Nicolas Kovaleski, de 16 anos.

De acordo com amiga, Nikolas a chamou para poder fazer parte da empresa dele e que tava construindo sonhos. O outro jovem, Gustavo Pereira, 24, estava com o sonho de recomeçar sua vida após um período de depressão, afirmou o cirurgião dentista Bruno Nogueira, tio do rapaz.

Região central de Paracatu, em luto pela morte de quatro jovens da cidade Ana Mendonça/EM/DA Press

Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que as vítimas tenham sofrido uma intoxicação por monóxido de carbono. A investigação visa determinar como ocorreu a concentração do gás dentro do veículo em um nível tóxico à saúde humana.

O velório irá acontecer no ginásio do Jóquei Clube de Paracatu.