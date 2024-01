A prefeitura de Paracatu, em Minas Gerais, decretou nesta segunda-feira (1°/1) luto oficial de um dia pela morte dos quatro jovens que foram encontrados sem vida dentro de uma BMW em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Os jovens eram naturais da cidade mineira.



Gustavo Pereira Silveira Elias, 24 anos, Karla Aparecida dos Santos, 19; Nicolas Oliveira Kovaleski, 16 e Tiago de Lima Ribeiro, 21, tinham ido passar a virada do ano na cidade de Santa Catarina. A polícia investiga as mortes como intoxicação de monóxido de carbono após uma falha mecânica no veículo. A BMW modelo 320I M Sport tinha passado por uma customização.



Leia a nota oficial sobre o luto:

"Considerando o falecimento dos jovens paracatuenses Gustavo Pereira Silveira Elias, Thiago de Lima Ribeiro, Nicolas Oliveira Kovaleski e Karla Aparecida dos Santos que ocorreu na cidade de Balneário de Camboriú - Santa Catarina;

Considerando o consternamento geral da comunidade paracatuense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge;

Fica decretado luto oficial, por 1 (um) dia, em todo o território de Paracatu - Minas Gerais; em sinal de profundo pesar pelo falecimento de Gustavo Pereira Silveira Elias, Thiago de Lima Ribeiro, Nicolas Oliveira Kovaleski e Karla Aparecida das Santos.

As bandeiras nos órgãos municipais deverão ficar hasteadas meio mastro".

Mais detalhes

No carro, cuja placa é de Minas Gerais, havia três homens e duas mulheres. Uma delas sobreviveu e foi encaminhada ao exame de corpo de delito. Ela disse à polícia que o grupo estava estacionado na rodoviária da cidade pois queria descansar enquanto havia trânsito na estrada.

O corpo de bombeiros foi acionado às 7h30 desta segunda-feira para dar apoio ao Samu, que atendia os quatro jovens achados desacordados dentro do carro. Quando os bombeiros chegaram, as vítimas estavam deitadas no chão recebendo tratamento de reanimação.

Depois de 40 minutos de procedimentos de reanimação sem resposta, a equipe médica do Samu decretou a morte das quatro pessoas.

*Com informações da Agência Estado