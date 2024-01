Amigo do tio de alguém, entregador ou bolão de empresa. Apesar das muitas especulações, a identidade do vencedor da Mega da Virada em Bom Despacho (MG), cidade do Centro-Oeste do estado, permanece um mistério. A única certeza é de que, quem quer que seja, o sortudo receberá um prêmio de R$ 117.778.204,25 – apenas uma parcela do maior valor da história da loteria brasileira: R$ 588.891.021.

Localizada nas proximidades de Divinópolis, Bom Despacho vive um momento de euforia e mistério. O sortudo acertou as seis dezenas do concurso, marcadas pelos números 21-24-33-41-48-56, e apostou na lotérica Campeão de Bom Despacho, no Centro da cidade, com uma aposta simples de apenas uma cota, segundo a Caixa Econômica Federal.

Com pouco movimento e maioria dos estabelecimentos fechados na primeira segunda-feira do ano (1/1), a maioria das especulações na cidade com pouco mais de 51 mil habitantes acontece pelas redes sociais: grupos de WhatsApp se movimentam para tentar descobrir quem foi a pessoa sortuda e usuários do X (antigo Twitter) dão seus chutes, lamentam e torcem para que o vencedor seja um parente.

“Um dos ganhadores da Mega da Virada é lá de Bom Despacho, cidade da minha mãe, e é amigo do meu tio. Tem foto dele comemorando nos grupos da minha mãe”, afirmou uma internauta.

“Meu pai descobriu quem ganhou na Mega em Bom Despacho, tem base?”, comentou outra, sem dar detalhes.

Muita gente do município ficou surpresa pela aposta ter saído de lá – e, infelizmente, não ter sido deles.

“Cinco anos seguidos passando réveillon em Bom Despacho e jogando na Mega [da Virada] lá. Esse ano, resolvi ficar em BH e adivinha onde saiu?”, lamentou uma pessoa.

Outros ainda brincaram com a situação e fizeram comentários como: “Não acredito. Tem um ganhador da Mega-Sena em Bom Despacho. Tomara que seja parente”; “Ganhador da Mega é do fim do mundo de Bom Despacho. Tomara que seja alguém da minha família”; e “Suei frio quando André Marques anunciou que tinha ganhador de “Bom Despacho, Minas Gerais” na Mega da Virada. Bom que todo mundo é parente aqui, ruim que nunca mais verei a pessoa.”

Prêmio é 1/3 do orçamento anual do município

O valor a ser recebido por cada um dos cinco vencedores da Mega da Virada é cerca de 1/3 (36%) do orçamento anual de 2023 de Bom Despacho. No documento da Lei Orçamentária Anual do município, disponível no site da prefeitura, a receita total era estimada de R$ 323.700.000,00, enquanto o prêmio da loteria é de R$ 117.778.204,25.

O valor, apesar de mais alto que o do ano passado – cada um dos cinco ganhadores recebeu cerca de R$ 108,3 milhões na Mega da Virada de 2022 –, ainda é proporcionalmente menor se compararmos os locais de cada resultado vencedor em Minas Gerais.

Na Mega da Virada de 2022, o premiado mineiro, que continua sem identidade revelada até hoje, recebeu o equivalente a três vezes o orçamento anual de sua cidade, Florestal, na Grande BH, que foi estimado em R$ 35 milhões em 2021. Na época, o valor daria para implantar três unidades de saúde, saneamento para toda a cidade e a abertura de um distrito industrial no município com 7,6 mil habitantes.

Sorte em Minas

O estado é um dos mais sortudos quando se trata da Mega da Virada, permanecendo em segundo lugar – junto com a Bahia – no ranking dos maiores vencedores da loteria, com 13 vitórias desde a primeira edição da loteria em 2009.

A primeira aposta vencedora veio em 2010 e saiu na Lotérica Ponto da Sorte, localizada na Região de Venda Nova e a segunda já veio logo em 2011 em Carmo do Cajuru, cidade da região Oeste do estado. A terceira demorou mais cinco anos para chegar e, em 2016, Belo Horizonte teve mais um ganhador.

Em 2017, Minas recebeu duas apostas premiadas: uma em Contagem e outra, novamente, em Carmo do Cajuru. O recorde aconteceu em 2018, quando o estado registrou seis apostas vencedoras, sendo duas em Belo Horizonte e as outras nas cidades de Alfenas, Divinópolis, Martinho Campos e São Sebastião do Paraíso.

Agora, tivemos mais duas apostas vencedoras recentes: uma em Florestal, em 2022, e o ganhador deste ano em Bom Despacho, ambos dividindo o prêmio com outras quatro apostas.