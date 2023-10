442

Canais são uma ferramenta de transmissão que ficam disponíveis na aba "Atualizações" do WhatsApp Divulgação

Estado de Minas agora está no WhatsApp. Com o agora está no WhatsApp. Com o lançamento do canal, o jornal leva ao leitor resumos diários das notícias mais importantes do momento, de forma que é possível ficar por dentro dos principais acontecimentos do dia diretamente do seu aparelho celular ou computador.





Os canais são uma ferramenta de transmissão que ficam disponíveis na aba “Atualizações”, no mesmo espaço dos Status. Assim, ele fica separado das suas conversas pessoais com familiares e amigos. Ao receber as atualizações, o usuário pode curtir ou reagir às mensagens, além de clicar nos links para conferir as matérias completas.





O canal do WhatsApp mantém a privacidade dos seus seguidores, já que perfis e números de telefone não são exibidos para o público. Outros seguidores não saberão que você segue ou interage com o canal do jornal.





Para se inscrever no canal do WhatsApp do Estado de Minas, clique aqui.