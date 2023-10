442

Head de negócios para varejo do Google Brasil, Fábio Garcia afirma que os brasileiros estão mais confiantes para comprar Google/Divulgação

As buscas pela Black Friday aumentaram 114% no terceiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado, o que configura um novo recorde para o trimestre que antecede a data, segundo o Google. A pesquisa foi encomendada pela big tech à Offerwise, que ouviu 2 mil brasileiros neste mês de outubro.





O crescimento de buscas mostra o alto interesse do público pela Black Friday desse ano, o que pode ser atribuído a uma visão mais positiva na perspectiva financeira pessoal do consumidor. De acordo com a pesquisa, 68% das pessoas afirmam que a própria condição financeira vai melhorar, o que equivale a um aumento de 23 pontos percentuais em relação a 2022. Somente 4% acreditam que vai piorar, enquanto 24% que vai ficar igual.





O levantamento também aponta que as pesquisas de produtos estão cada vez mais diversas em termos de categorias de segmentos. Além das categorias de eletrônicos já tradicionalmente fortes na Black Friday, como eletrodomésticos (30%), celulares (28%) e eletroportáteis (27%), novas categorias têm ganhado força.





Entre elas estão itens de vestuário (53%), beleza (37%), casa (34%) e alimentação (27%). Outro destaque do estudo é a intenção dos brasileiros em investir em lazer (26%), o que inclui livros(14%), brinquedos (12%) e artigos esportivos (7%), em viagens (12%) e até em serviços (12%), por exemplo em serviços de streaming (8%) e no setor de educação (7%).





Para o Google, a expansão de categorias ocorre uma vez que o brasileiro tem ficado mais maduro e seguro. A empresa explica que havia várias categorias que as pessoas não costumavam comprar on-line, como alimentos, mas o consumidor foi se sofisticando e, com isso, as empresas melhorando a oferta dos seus serviços.





“Brasileiros estão mais positivos em relação à economia e cada vez mais confiantes para comprar e planejar o futuro. O que a gente tem visto, desde a pandemia, é o avanço da digitalização do brasileiro. Ele tem pesquisado mais, até porque foi obrigado“, afirma Fábio Garcia, head de negócios para varejo do Google Brasil.





O estudo indica ainda que o público tem refinado os seus desejos de compra com a proximidade da data. As pessoas declararam que começaram a pesquisar com antecedência e, em média, pretendem comprar em 4 categorias diferentes. Em contrapartida à escolha dos produtos estar mais avançada, a marca e local de compra ainda não estão determinadas. Sendo assim, há oportunidades para as empresas conquistarem o consumidor até a Black Friday.