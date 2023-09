442

Fábio Coelho: "O Google é o parceiro certo para ajudar na preparação para a data" Divulgação/Google O Google terá novas ferramentas para a Black Friday 2023. A principal novidade do Google Shopping é o recurso Anotações de Frete, que vai sinalizar as condições de frete diferenciadas dos produtos – como frete grátis, entrega mais rápida e devolução gratuita –, de acordo com a localização do usuário. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (28/9), em São Paulo.



A ferramenta vai estar disponível no Brasil a partir de outubro e os lojistas podem cadastrar as informações por meio da plataforma Google Merchant Center. Na prática, é como se o lojista colocasse uma etiqueta logo abaixo da imagem do produto, permitindo deixar mais claro as condições de frete para o consumidor. Confira:









Preços Google Divulgação/Google







O custo do frete e o tempo de entrega são um dos fatores mais determinantes para o público durante a decisão de compra, de acordo com uma pesquisa encomendada pelo Google à Offerwise. O nível de importância do frete está atrás apenas de preço baixo, qualidade dos produtos e confiabilidade da loja ou site.





O número de consumidores que se interessam pelas ofertas pode crescer em até 10% com o uso da etiqueta, segundo a big tech. “Nossa expectativa é que este novo recurso tenha um impacto significativo nas empresas que exibem os seus produtos no Google Shopping, principalmente neste período de Black Friday, pois tem o potencial de aumentar as vendas”, afirma Rodrigo Paoletti, líder de produtos de performance do Google Brasil.



“Tenham a certeza que o Google é o parceiro certo. Pode não ser o único, mas é o certo para ajudar na jornada de preparação para a data”, afirma o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho.