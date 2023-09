442

Diretora de negócios para o varejo no Google, Gleidys Salvanha, apresenta pesquisa otimista para a Black Friday 2023. (Divulgação/Google) Faltando apenas dois meses para a data, as buscas pelo termo 'Black Friday' cresceram 24% em comparação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o Google. Uma pesquisa encomendada pela gigante tech à Offerwise – que ouviu 1800 pessoas de todas as regiões do Brasil – aponta que a intenção de compra dos brasileiros aumentou na maioria das categorias analisadas.



De 20 categorias abordadas no levantamento, 16 apresentaram crescimento. No Sudeste, os artigos que mais cresceram na intenção de compra foram para animais de estimação, com um aumento de 10 pontos percentuais em relação a 2022. Já no Brasil em geral, o maior aumento está na categoria de beleza e perfumaria, com 18 pontos percentuais. Eletrodomésticos, eletroportáteis e equipamentos de áudio e vídeo, além de roupas, acessórios e calçados, também se destacaram.





"Existem grandes possibilidades de diversificação esse ano, já que as categorias que mais crescem no curto prazo não são as mais tradicionais. Categorias com alto volume de buscas, como suplementos, alimentos e perfumaria, vem crescendo acima da média e ainda são pouco exploradas pelo varejo e pelas marcas", explica Gleidys Salvanha, diretora de negócios para o varejo no Google Brasil.





Consumidor mais otimista e experiente





A Black Friday retorna com um consumidor mais otimista em relação ao cenário econômico do país e disposto a comprar. Segundo o estudo da empresa, na região Sudeste, 52% acredita na melhora da economia do Brasil e 67% declara um aumento do seu poder de compra. Com isso, dois a cada três brasileiros pretendem realizar alguma compra nesta temporada de promoções.





A pesquisa do Google também mostra que quanto maior o preço de cada item, maior o tempo de antecipação da busca. Por exemplo, 58% do público que pretende comprar aparelhos celulares e eletrodomésticos começa a pesquisa com mais de um mês de antecedência. Já entre os que se interessam por itens de beleza, 35% pesquisam apenas entre uma a três semanas antes da Black Friday.





Diante de tantas opções no mercado, o consumidor ainda se atenta a diversos fatores durante a compra. Na Região Sudeste, o fator mais priorizado é o preço baixo, com 42%, seguido da qualidade dos produtos, com 35%. Outros pontos mais determinantes são a confiabilidade da loja, site ou aplicativo, o preço do frete e o tempo de entrega.





Salvanha relaciona os dados à retomada de protagonismo da data, após dividir atenções com a Copa do Mundo e as eleições em 2022, além dos anos de crise e confinamento da pandemia. "A gente está vivendo um momento único, em que avanços no campo da tecnologia encontram um consumidor muito mais experiente, mais confiante e um contexto muito mais favorável. É diante dessa tríade que a Black Friday de 2023 acontecerá", afirma a diretora.