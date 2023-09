442

Na página inicial do buscador, os dois "O" foram substituídos pelo número 25 Google

O maior site de buscas do mundo comemora 25 anos nesta quarta-feira (27/9). O Google fez um doodle para celebrar a data, com direito aos visuais anteriores da marca e confete saindo da tela. Além disso, o número 25 aparece no meio do nome. A animação pode ser acessada pela página inicial do buscador ou pesquisando por “25º Aniversário do Google”.

“O Doodle de hoje comemora o 25º aniversário do Google. Obrigado por buscar conosco ao longo dos anos”, diz o site. A empresa ainda preparou um quiz para os usuários descobrirem quão bem conhecem o buscador.



O Google ainda reafirmou o compromisso em “organizar a informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil”. Google foi fundado em outra data Apesar de a empresa comemorar a data nesta quarta, o Google, na verdade, surgiu em 4 de setembro de 1998. Até 2006, esse era o dia do aniversário adotado. Mas, sem um motivo claro, a data foi modificada, e, desde aquele ano, a empresa celebra em 27 de setembro.

O Google é uma das três empresas mais valiosas do mundo, junto com a Apple e a Amazon. Além do buscador, a marca tem diversos outros produtos, como o Gmail, tradutor e uma inteligência artificial.

Na página dedicada ao aniversário, a empresa disse que a celebração é também hora de olhar para seu passado . “Por destino ou sorte, os estudantes de doutorado Sergey Brin e Larry Page se conheceram no programa de ciência da computação da Universidade de Stanford no fim dos anos 90. Rapidamente aprenderam que partilhavam uma visão semelhante: tornar a World Wide Web um lugar mais acessível”, descreve.