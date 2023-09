SIGA NO

Logo do Google (Pawel Czerwinski/Unsplash)

O Google completa 25 anos nesta quarta-feira (27/9). A plataforma, que está presente no dia a dia de bilhões de pessoas em todo o mundo, passou por grandes evoluções desde quando foi criada. Com o avanço da tecnologia, a empresa foi crescendo e, hoje, é uma ferramenta importante que ajuda pessoas a se conectarem, pesquisarem e trabalharem.



A empresa de tecnologia tem como foco a inteligência artificial, publicidade on-line, tecnologia de mecanismo de busca, computação em nuvem, software de computador, computação quântica e comércio eletrônico.



De acordo com a própria gigante da tecnologia, a missão da empresa é: organizar a informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil.

O Google surgiu após a parceria de dois colegas de doutorado: Sergey Brin e Larry Page. Os estudantes se conheceram no fim dos anos 1990, no programa de ciência da computação da Universidade de Stanford, da Califórnia, nos Estados Unidos.



Ao perceberem que compartilhavam uma visão semelhante, a de tornar a internet mais acessível, a dupla começou a trabalhar em seus dormitórios para desenvolver um protótipo de um mecanismo de busca melhor.



Com o avanço do projeto, a operação foi transferida para uma garagem alugada, o que se tornou o primeiro escritório do Google. A empresa nasceu oficialmente em 27 de setembro de 1998.