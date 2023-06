Google nega ser contra a regulação das empresas de tecnologia

442

Análise do PL está paralisada na Câmara (foto: Divulgação Google)

O presidente do Google no Brasil e vice-presidente da Google Inc., Fábio Coelho, negou, nesta terça-feira (27/6), que a organização seja contra a regulamentação das empresas de tecnologia. A companhia se envolveu em uma polêmica recentemente, ao divulgar um anúncio em sua página principal contra o PL das fake news. Durante o evento Google For Brasil, realizado em São Paulo, Coelho defendeu um maior diálogo, com o objetivo de melhorar a proposta





"Nessa discussão, o Google não é contra a regulação. O Google se coloca sempre na posição de diálogo, e o diálogo é para melhorar a regulação, para que ela não seja aparentemente boa, mas possa vir a ser perversa para todo mundo", afirmou.













"Então, com isso, tentamos conversar com todo mundo. Sentamos com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com o relator Orlando (Silva, PCdoB-SP) – a quem a gente respeita muito –, sentamos com o Congresso, sentamos com o governo. Essa é a nossa tentativa de mostrar que esses assuntos não são triviais", apontou Coelho.









Análise do PL está paralisada na Câmara





A tramitação do chamado PL das Fake News parou na Câmara dos Deputados, por iniciativa do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que temia uma reprovação do texto caso ele fosse para a votação.





Diante do risco de rejeição, alguns deputados chegaram a sugerir o fatiamento do projeto, com a votação apenas de partes do texto. A ideia, porém, foi rejeitada por Lira, que não anunciou ainda um prazo para a retomada das discussões sobre o PL.