Após vários dias de muito calor, Belo Horizonte viu sua temperatura voltar a cair no primeiro dia de 2024. Nesta segunda-feira (1/1), de acordo com a Defesa Civil, a temperatura máxima na capital foi de 23ºC. A expectativa é de que o frio continue rodeando BH nos próximos dias.

No sábado (30/12), os termômetros em BH chegaram a marcar 31ºC.

Veja a previsão do tempo para os próximos dias segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

Terça-feira (2/1): Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e

trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 19ºC e máxima de 25ºC.

trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 19ºC e máxima de 25ºC. Quarta-feira (3/1): Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 17ºC e máxima de 25ºC.

Quinta-feira (4/1): Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 18ºC e máxima de 27ºC.

Sexta-feira (5/1): Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 19ºC e máxima de 27ºC.

A queda na temperatura vem junto da chuva que atinge BH desde o domingo (31/12). Em apenas duas horas, o volume de chuva na Pampulha chegou a 81,4 mm, cerca de 24% do total esperado para o mês de dezembro.

A Defesa Civil de BH chegou a emitir um alerta vermelho para risco geológico nas regionais da Pampulha e Noroeste. O aviso é válido até esta terça-feira (2/1). Durante o período, a recomendação é que moradores prestem atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.