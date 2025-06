BH: carne moída podre de restaurantes da Savassi é apreendida no Centro

Durante um patrulhamento preventivo na região Central de Belo Horizonte, nesta terça-feira (10/6), a Guarda Civil Municipal avistou um veículo transportando uma grande quantidade de carne moída na carroceria. O volume e as condições inadequadas chamaram a atenção e o motorista foi abordado.

Segundo a corporação, o alimento estava em má condição de acondicionamento e com um forte cheiro e seria distribuído para restaurantes e pastelarias na Região da Savassi. Uma equipe de Vigilância Sanitária esteve no local e identificou que o alimento estava impróprio para consumo. No total, 140 kg de carne moída foram apreendidos.

Além dos problemas identificados com a carne moída, o veículo foi estava sem licenciamento ativo desde 2018. De acordo com a Guarda Municipal, o automóvel estava em mau estado de conservação, com pneus carecas e retrovisores quebrados.

Após os guardas consultarem o sistema, foi constatado que o veículo tinha 16 multas e 10 autuações em aberto.

Ainda de acordo com a Guarda Civil Municipal, o motorista recebeu uma multa no valor de R$10.449,57 pelo transporte da carne. O veículo também foi removido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), devido a falta de licenciamento.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos