Nova pane deixa servidores presos em elevador da Cidade Administrativa

Servidores públicos ficaram presos em um elevador do prédio Minas na Cidade Administrativa, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, duas vezes em menos de uma semana. Motivo de dor de cabeça desde 2023, os equipamentos passaram pelas últimas reformas e fiscalização em outubro do ano passado, o que não parece ter surtido efeito, já que, desde então, há registros pontuais de falhas. O último caso ocorreu na manhã desta terça-feira (10/6), quando o elevador ficou cerca de duas horas parado.

Funcionários que estavam dentro do elevador relataram que ele estragou por volta das 8h30. Às 9h24, o problema ainda não havia sido resolvido. Em vídeos registrados por quem estava dentro da estrutura, é possível ver três pessoas sendo resgatas por um buraco aberto na parede.

Sobre a pane da última sexta-feira (6/6), o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG) informou ter sido acionado pelo mesmo motivo, mas foi dispensado. Segundo a corporação, outros três servidores haviam sido retirados do elevador pela equipe técnica no local.

Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) informou que nesta terça, por volta das 9h30, um elevador do prédio Minas apresentou uma falha momentânea no sistema. "A equipe técnica da empresa responsável pela manutenção dos elevadores foi rapidamente acionada e os três servidores que estavam no elevador no momento foram retirados em segurança. A empresa está apurando o que motivou a falha", disse em nota.

Já sobre o episódio de sexta, o órgão esclareceu que uma intercorrência elétrica afetou o funcionamento dos elevadores do prédio Minas e a causa, de acordo com a empresa responsável, foi a atuação do disjuntor geral de proteção elétrica que atende aos elevadores. "Os equipamentos foram reiniciados e voltaram a funcionar normalmente. A segurança para a retomada da utilização foi atestada pela empresa", afirmou.

Conforme a secretaria, as duas situações foram pontuais e não têm relação com a obra realizada nos elevadores no último ano. A segurança dos elevadores foi atestada pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), responsável pela obra de reforço estrutural nos pilares metálicos de fixação das guias dos contrapesos, além das empresas responsáveis pela verificação e configuração das partes elétrica, mecânica e de automação.

"Todos os elevadores da Cidade Administrativa possuem Relatório de Inspeção Anual e, além dessa inspeção exigida pela legislação municipal, os equipamentos também passam por manutenções preventivas mensais conforme estabelecido nos contratos firmados com a empresa Elevadores Otis Ltda e com a empesa Elevadores Atlas Schindler Ltda. A legislação municipal de Belo Horizonte determina a inspeção anual, mas, pelo contrato do Governo de Minas, as vistorias são realizadas mensalmente", conclui a nota.

Relembre outros casos

Após quatro meses de reparos, os elevadores dos prédios Minas e Gerais da Cidade Administrativa foram liberados para uso em novembro de 2024. Ao todo, 24 equipamentos foram reformados. No entanto, no dia da retomada, servidores registraram a pane de um elevador do prédio Gerais.

Os servidores registraram em vídeo os momentos em que ficaram parados no sexto andar do edifício Gerais por cerca de 15 minutos. Junto com o prédio Minas, o Gerais forma a estrutura administrativa do governo estadual. No registro, eles também mostraram que o telefone interno para contatar a emergência não estava funcionando.

Em janeiro deste ano, após um temporal atingir a região, os elevadores tiveram que passar por outra manutenção. De acordo com informações da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag), a chuva afetou o funcionamento parcial do sistema de chamada antecipada dos elevadores do prédio Minas.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino