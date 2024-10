Após quatro meses de reparos, os elevadores dos prédios Minas e Gerais, da Cidade Administrativa, serão liberados para uso a partir da próxima segunda-feira (14/10). Agora, após a conclusão das obras de 24 elevadores, a atividade presencial dos órgãos e entidades que funcionam nos prédios pode retornar à totalidade.

No entanto, a retomada do uso será realizada de forma gradativa. Segundo o Governo de Minas, no primeiro dia será liberado o acesso do 4º ao 14º andar do prédio Minas. Na segunda-feira seguinte (21/10), serão liberados os acessos dos andares 1, 2 e 3, também do Minas.

Já no prédio Gerais, as atividades poderão retornar a partir do dia 4 de novembro, do 4º ao 14º andar, e, nos demais andares, no dia 11 do mesmo mês.

A liberação do uso e o acesso dos três primeiros andares de ambos os prédios acontece de acordo com o fim do remanejamento dos servidores, feito anteriormente para manter o dia-a-dia dos servidores que precisavam seguir com o trabalho presencial. Já os servidores dos outros andares, que também precisavam trabalhar na modalidade presencial, foram realocados aos andares baixos dos prédios Minas e Gerais.

As entregas seguem cronograma definido pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), por um valor estimado de R$ 2,5 milhões. Segundo a empresa, todos os 58 elevadores passaram por um reforço estrutural nos pilares metálicos de fixação dos contrapesos, que, segundo o Palácio Tiradentes, apresentam problemas devido à “má construção” da Cidade Administrativa.

Além disso, 24 elevadores também foram submetidos à configuração e à conferência das partes elétrica, mecânica, automação, e a limpeza das cabines, em uma primeira etapa do cronograma.

Ainda segundo o Governo de Minas, as chefias das secretarias, órgãos e entidades serão responsáveis por informar e decidir sobre o retorno de cada equipe.

Histórico

Os 58 elevadores dos prédios Minas e Gerais, que abrigam a sede do governo estadual, foram interditados no início de maio, por recomendação de laudos de órgãos de segurança e infraestrutura de suspensão do uso. Logo depois da interdição, foi publicado o Decreto Estadual nº 48.820/2024, que permite trabalho remoto (home office) excepcional para servidores que não precisam estar fisicamente presentes.

Aqueles que têm a necessidade de trabalhar no local foram transferidos para os andares inferiores (1º, 2º e 3º). Além disso, a Intendência da Cidade Administrativa criou um espaço de trabalho compartilhado no 2º andar do prédio Gerais, disponível mediante reserva diária.

