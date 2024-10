Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro travarão batalhas em algumas das 15 capitais brasileiras onde haverá segundo turno das eleições municipais.

O presidente e o ex-presidente manifestaram apoio e em alguns casos registraram fotos ao lado de candidatos que ainda estão em campanha por prefeituras.

Em cinco cidades, Lula e Bolsonaro têm candidatos concorrendo uns contra os outros: Cuiabá, Fortaleza, Natal, Porto Alegre e São Paulo.

Bolsonaro tem aliados em todas as 15 capitais onde haverá disputa de segundo turno. Já Lula viu muitos de seus candidatos sendo derrotados já no primeiro turno, como em Aracaju, Belo Horizonte e Belém.

Além de Bolsonaro e Lula, outros políticos também manifestaram apoio a candidatos ainda em disputa. É o caso de Pablo Marçal, força emergente em São Paulo que foi derrotado no domingo. Ele está apoiando candidatos em Goiânia e Curitiba.

Em Minas Gerais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está apoiando um dos candidatos. Em Campo Grande, uma das candidatas tem como "madrinha política" a senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura.

Confira abaixo os padrinhos políticos e cabos eleitorais de candidatos nas capitais que terão segundo turno no Brasil.

Aracaju (SE): Emília Corrêa (PL) é apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que gravou vídeo para sua candidatura. Ela ficou em primeiro lugar na eleição do domingo, com 41,62% dos votos.

No segundo turno, ela enfrentará Luiz Roberto (PDT), que ficou com 23,86% dos votos. Roberto é apoiado pelo governador do Sergipe, Fábio Mitidieri (PSB).

A candidata de Lula, Candisse Carvalho (PT), ficou em quarto lugar, com 9,24% dos votos.

Belém (PA): Igor Normando (MDB), ex-secretário de governo e apoiado pelo governador Helder Barbalho (MDB), foi o mais votado, com 44,89% dos votos.

Ele disputará o segundo turno com Eder Mauro (PL), que é apoiado por Bolsonaro.

O candidato apoiado por Lula e pelo PT, o atual prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), ficou em terceiro lugar, com 9,78% dos votos, e está fora da disputa.

Belo Horizonte (MG): Bruno Engler (PL) foi o deputado estadual mais votado de Minas Gerais em 2022. Agora na disputa pela prefeitura da capital mineira, ele recebe o apoio de Bolsonaro e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que foi o deputado federal mais votado do Brasil na última eleição. Engler ficou em primeiro lugar no primeiro turno, com 34,38% dos votos.

Engler disputará o segundo turno com o atual prefeito, Fuad Noman (PSD), que ficou com 26,54% dos votos. Ele recebeu apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Noman foi vice-prefeito no primeiro mandato de Alexandre Kalil (PSD), com quem rompeu.

Kalil apoiou Mauro Tramonte (Republicanos), que recebeu apoio também de um dos dois rivais políticos de Kalil, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Tramonte ficou de fora da disputa, tendo recebido 15,22% dos votos.

O candidato apoiado por Lula, Rogerio Correia (PT), ficou em sexto lugar (4,37% dos votos).

Campo Grande (MS): duas mulheres disputam o segundo turno na capital do Mato Grosso do Sul: Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União).

Nesta eleição, tanto Bolsonaro quanto Lula viram seus candidatos derrotados. Bolsonaro apoiava Beto Pereira (PSDB), que teve 25,96% dos votos e ficou em terceiro lugar. Pereira também tinha apoio do governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB).

Lula apoiava Camila Jara (PT), que teve 9,43% e ficou em quarto.

A atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, foi apoiada pela senadora Tereza Cristina (PP-MS), que é ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro. Ela foi a mais votada no domingo, com 31,67% dos votos.

Rose Modesto teve 29,56% dos votos e também foi ao segundo turno. A política do União Brasil foi vice-governadora do Mato Grosso do Sul entre 2015 e 2019 e deputada federal entre 2019 e 2023. Ela não teve nenhum grande padrinho político nesse pleito.

Cuiabá (MT): a capital do Mato Grosso terá uma disputa direta entre candidatos de Bolsonaro e Lula.

O deputado federal Abílio (PL), apoiado por Bolsonaro, recebeu 39,61% dos votos e ficou em primeiro lugar na disputa. Na eleição passada, ele havia perdido no segundo turno para o atual prefeito Emanuel Pinheiro (MDB).

O deputado estadual Lúdio (PT), candidato de Lula, ficou com 28,31%. Ele chegou ao segundo turno com uma diferença inferior a 2 mil votos em relação ao terceiro colocado, Eduardo Botelho (União Brasil), que teve 27,77%. Botelho era apoiado pelo governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil).

Curitiba (PR): na capital paranaense, a disputa de segundo turno será entre Eduardo Pimentel (PSD) contra Cristina Graeml (PMB).

O atual vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, teve 33,51% e ficou em primeiro lugar. Pimentel é apoiado pelo governador Ratinho Júnior (PSD), e pelo prefeito, Rafael Greca (PSD). Ele recebeu também o apoio do deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo).

Oficialmente Bolsonaro também apoiava Pimentel, cujo vice é do PL. Mas na reta final do primeiro turno, a jornalista Cristina Graeml conseguiu uma autorização do uso de uma foto que tirou ao lado de Bolsonaro.

A jornalista postou Bolsonaro sorrindo ao lado dela, numa comparação de outra foto com Pimentel, em que o ex-presidente está sério. "Ao bom entendedor uma imagem basta. Compare e tire suas conclusões", escreveu.

Graeml recebeu apoio do coach Pablo Marçal, que chegou em terceiro lugar na disputa em São Paulo. Em São Paulo, Bolsonaro e Marçal estiveram em lados opostos da disputa. Ela recebeu 31,17% dos votos no primeiro turno.

O senador Sergio Moro (União) aprovou o candidato de seu partido, Ney Leprevost, que tinha a sua esposa, a deputada federal Rosangela Moro (União), na chapa como vice. Leprevost ficou em quarto lugar.

Reuters Guilherme Boulos (esq.), apoiado por Lula, enfrenta Ricardo Nunes, apoiado por Bolsonaro, no segundo turno em São Paulo

Fortaleza (CE): a capital cearense também terá candidatos de Bolsonaro e Lula. André Fernandes (PL).

O deputado federal do PL ficou em primeiro lugar com 40,20% dos votos. Já o deputado estadual petista Evandro Leitão recebeu 34,33%.

O candidato de Ciro Gomes, o atual prefeito, José Sarto (PDT), ficou em terceiro lugar, com 11,75%.

Goiânia (GO): Goiânia terá uma disputa entre dois candidatos de direita: Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (União).

O empresário e comunicador Fred Rodrigues foi eleito deputado estadual em 2022, mas teve posteriormente seu registro da candidatura cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, por causa de problemas com a prestação de contas da eleição de 2020, quando foi candidato a vereador.

Fred Rodrigues recebeu apoio de Bolsonaro e Pablo Marçal — que é goianense. Ele recebeu 31,14% dos votos e ficou em primeiro lugar.

O empresário Sandro Mabel já foi deputado federal e é presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Ele é apoiado pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil). Ele chegou ao segundo turno com 27,66% dos votos.

A candidata Adriana Accorsi, do PT, ficou em terceiro lugar, com 24,44%.

João Pessoa (PB): o atual prefeito Cicero Lucena (PP) ficou perto de se eleger ainda no primeiro turno, com 49,16% dos votos válidos. Ele tem apoio do governador João Azevêdo (PSB).

O ex-ministro da Saúde de Bolsonaro durante a pandemia de covid, Marcelo Queiroga (PL), fará o segundo turno, tendo recebido 21,77% dos votos.

O candidato de Lula, Luciano Cartaxo (PT), ficou em quarto lugar.

Manaus (AM): na capital do Amazonas, os dois candidatos que chegaram ao segundo turno apoiaram Jair Bolsonaro no passado: David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL).

Alberto Neto, que conta com o apoio de Bolsonaro, recebeu 24,94% dos votos e ficou em segundo lugar.

O atual prefeito David Almeida ficou em primeiro, com 32,16%. Ele conta com o apoio das duas principais lideranças nacionais do Amazonas, os senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD). O candidato de Lula, Marcelo Ramos (PT), ficou em quinto lugar, com 6,03%.

Natal (RN): na capital do Rio Grande do Norte, haverá disputa entre candidatos apoiados por Bolsonaro e Lula.

Paulinho Freire (União) recebeu 44,08% dos votos válidos. Natália Bonavides (PT) teve 28,45%. Freire tem o apoio do atual prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos).

Palmas (TO): a deputada estadual Janad Valcari (PL), que tem apoio de Bolsonaro, ficou em primeiro lugar no primeiro turno, com 39,22% dos votos. O ex-prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) recebeu 32,42% e está no segundo turno.

Porto Alegre (RS): Porto Alegre terá um segundo turno com candidatos apoiados por Bolsonaro e Lula.

O atual prefeito Sebastião Melo (MDB) ficou perto de se reeleger ainda no primeiro turno, com 49,72% dos votos. Ele é apoiado por Bolsonaro.

A deputada federal Maria do Rosário (PT) ficou em segundo lugar, com 26,28%.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), viu sua candidata, Juliana Brizola (PDT) chegar em terceiro lugar, com 19,69%.

Porto Velho (RO): a candidata de Bolsonaro na capital de Rondônia, Mariana Carvalho (União Brasil), ficou em primeiro lugar, com 44,53%. Ela também tem apoio do governador Marcos Rocha (União Brasil).

Ela enfrentará Léo Moraes (Podemos), que teve 25,65%.

São Paulo (SP): na capital paulista, o segundo turno será entre candidatos de Bolsonaro e Lula.

O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), apoiado por Bolsonaro, teve 29,48% dos votos, contra 29,07% de Guilherme Boulos (PSOL), que é apoiado por Lula. Nunes também tem o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).