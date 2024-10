Bruno Engler, deputado estadual e apoiado por Jair Bolsonaro, vai para o segundo turno em primeiro lugar das eleições em Belo Horizonte, com 34,38% dos votos. Ele enfrentará o atual prefeito, Fuad Noman, que tenta a reeleição e obteve 26,54%.



O parlamentar acompanhou a apuração ao lado de sua vice, Coronel Cláudia (PL), no comitê de campanha, localizado na Avenida Silviano Brandão, no Bairro Horto.

“Era o que esperávamos, dado o carinho que recebemos durante nossas caminhadas por Belo Horizonte e a aceitação de muitas pessoas, que estão realmente esperançosas com as mudanças que podemos promover na cidade”, afirmou Engler.

O candidato também comentou sobre a possibilidade de apoio do governador Romeu Zema (Novo) e sobre uma visita de Jair Bolsonaro (PL). “Tenho um bom relacionamento com Zema. Vamos ver”, disse. “O presidente Bolsonaro já me ligou para parabenizar pelo resultado. Agradeci todo o apoio que ele nos deu no primeiro turno e já disse que preciso dele aqui no segundo. Ele já confirmou presença, só falta definir a data.”

Engler ainda não descartou possíveis apoios de Mauro Tramonte (Republicanos), Gabriel (MDB) e Carlos Viana (Podemos).

Quem é Bruno Engler?

Fundador do movimento Direita Minas, que impulsionou diversos nomes bolsonaristas no estado, Engler foi o deputado estadual mais votado da história de Minas Gerais em 2022, com 637.412 votos.

Nascido em Curitiba, Engler passava as férias de infância em Belo Horizonte, visitando a avó. Ele destaca essas lembranças como as melhores de sua infância, com a casa cheia, boa comida e familiares reunidos. Na adolescência, mudou-se oficialmente para BH, onde estudou em colégios renomados e começou a se envolver com a política.

Engler foi o responsável por lançar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) à Câmara Municipal de Belo Horizonte em 2018. Juntos, formaram uma dupla que surpreendeu nas eleições municipais. Enquanto Nikolas se tornou o vereador mais votado da história da cidade, Engler, que aparecia em quinto nas pesquisas, ficou em segundo nas urnas, perdendo apenas para Alexandre Kalil, que venceu no primeiro turno. Hoje, Nikolas é deputado federal e o maior cabo eleitoral do PL no Brasil.

Outro nome que Engler ajudou a impulsionar foi o senador Cleitinho (Republicanos), que, por gratidão, declarou apoio a Engler nas eleições, apesar de não seguir a candidatura de Mauro Tramonte (Republicanos).

Na Assembleia Legislativa de Minas (ALMG), onde está desde 2018, Engler é autor de seis leis, incluindo a remoção de tomadas em presídios e o congelamento do IPVA em 2022. Embora tenha adotado um tom conservador, incluindo posições antivacina e temas ligados à extrema direita, em sua campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte, Engler se apresenta como moderado, com propostas que pretende conectar “a todos, sem distinção de raça, gênero ou sexualidade”.

Nas redes sociais, Engler continua ativo como bolsonarista, utilizando o rosto de Jair Bolsonaro, as cores verde e amarelo e pautas ligadas ao “patriotismo”. Bolsonaro esteve em Belo Horizonte para um comício, elogiando e apoiando Engler como seu candidato à prefeitura. Engler também participou de uma manifestação que pediu o impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes, uma semana antes das eleições municipais.

Concluindo sua graduação em Gestão Pública pela Anhanguera em 2024, Engler é um fervoroso torcedor do Atlético Mineiro, reconhecendo-se como “chato” quando o assunto são os jogos do Galo.

Entre suas propostas para Belo Horizonte estão a criação de salas sensoriais em escolas para alunos com transtorno do espectro autista (TEA) e o desenvolvimento de um aplicativo para informar em tempo real sobre filas em unidades de saúde, agendamento de consultas, exames e disponibilidade de medicamentos e vacinas.

Engler também defende a ampliação da atuação da Guarda Municipal nas escolas, postos de saúde e hospitais, com o objetivo de armá-la. Outra bandeira é a implementação do modelo cívico-militar em escolas municipais. Ele também propõe a criação de “subprefeituras” nas nove regionais da cidade para descentralizar a gestão da Prefeitura de BH, com encontros semanais com associações de moradores.

Embora não seja frequentador do Carnaval de BH, Engler promete manter os investimentos na festa. Defende a presença de secretários técnicos, mas não se opõe a indicações políticas. Entre suas ideias mais polêmicas estão a remoção da ciclovia na Avenida Afonso Pena e a reocupação do centro da cidade para aumentar a segurança nas ruas.