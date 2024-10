O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), candidato à reeleição, demonstrou otimismo ao avaliar sua campanha no primeiro turno das eleições municipais. Inicialmente pouco conhecido pela população da capital, Noman acredita ter conseguido mostrar seu trabalho à frente da administração municipal durante o período eleitoral.





Em conversa com a imprensa, na manhã deste sábado (5/10), no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, o prefeito atribui o aumento de sua popularidade, sobretudo, à exposição na propaganda eleitoral gratuita na televisão. Fuad tem o segundo maior tempo de TV, ficando atrás apenas do deputado estadual Bruno Engler (PL). Ele se mostra confiante nos resultados e destaca seu crescimento nas pesquisas, que indicam a possibilidade de avançar para o segundo turno.





“Foi uma campanha muito limpa. Fizemos uma apresentação do prefeito, das obras que o prefeito fez e está fazendo e das propostas que ele poderá fazer. Na minha avaliação, minha grande dificuldade quando entramos na campanha era ser conhecido. As pessoas conheciam as obras, as pessoas valorizavam o trabalho que estava sendo feito, mas não identificavam o prefeito que fazia isso”, avaliou o candidato à reeleição.





“Nossa campanha foi no sentido de mostrar para elas (as pessoas) quem é o prefeito. 'Está vendo aquele viaduto ali? É o prefeito Fuad quem fez'. 'Está vendo aquela obra contra enchente? É o prefeito Fuad quem fez'. E aí começamos a mostrar minha cara, e as pessoas, a me identificar. Acho que o balanço foi muito positivo. O fato de a gente, no mês de setembro, ter subido de 9 para 20 pontos, mostra claramente o efeito que a televisão teve na campanha e exatamente a identificação das pessoas com as obras e o prefeito”, completou.





Segundo turno

Fuad também comentou a possibilidade de ir para o segundo turno contra o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), apoiado pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil.







Fuad assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em 2022, após Kalil deixar o cargo para se candidatar ao governo de Minas. Apesar disso, Kalil optou por estar ao lado de Tramonte na eleição municipal, decisão que gerou críticas entre os correligionários do atual prefeito. Na época, Kalil ainda era filiado ao PSD, mas decidiu abrir negociações com outros candidatos para definir seu apoio nas eleições.





Ao comentar a possibilidade de segundo turno contra Tramonte, Fuad afirmou que só vai debater com candidatos. “Esse senhor aí não é candidato a nada, eu não vou discutir com ele não. Vou discutir, se o Tramonte passar (para o segundo turno), com o Tramonte, que é o candidato. Não acho que a gente deve se escorar em pessoas em eleição. Estou me escorando nas minhas obras, é isso que tenho para mostrar”, disse.





Transporte público





O candidato também comentou as críticas ao transporte público da cidade, que foi algo recorrente durante toda a campanha eleitoral, em especial sobre o contrato com as empresas de ônibus.





Fuad disse que o contrato foi firmado em 2008, em um contexto muito diferente do atual, e que sua intenção, em caso de reeleição, é a de buscar as melhores práticas internacionais para elaborar um novo modelo de transporte público para a cidade, quando for elaborar um novo tratado.





Ele afirmou que pretende contratar uma empresa internacional especializada em mobilidade urbana para auxiliar na criação do edital de licitação do transporte público. Ele acredita que a experiência de outros países, citando como exemplo Austrália e Estados Unidos, pode ser valiosa neste intuito. “Quero buscar uma consultoria que diz para mim: ‘A melhor experiência do mundo é essa, vocês podem implantar’. E vamos ver se podemos”, disse.





Segundo o prefeito, a proposta feita pela consultoria será apresentada à população, a entidades sociais e a especialistas para que possam avaliar e contribuir com sugestões, com o objetivo de promover um debate sobre o transporte público.





O candidato também se defendeu das críticas afirmando que foi o único prefeito que enfrentou as empresas de ônibus, implementando medidas como o "Tolerância Zero" e lutando para conter o aumento das tarifas. Ele também menciona ações que tomou para minimizar o impacto do custo do transporte para a população.





“Fiz de tudo para poder dar o melhor condição a quem não pode pagar, liberamos passagens para vilas e favelas, para as mulheres em situação de risco, para pessoas com a doença grave. Ou seja, muita gente que não podia pagar nós criamos condição para que eles não pagassem”, ressaltou.





Agenda em vila





Na manhã deste sábado, Fuad esteve na Vila dos Marmiteiros, no Bairro Padre Eustáquio, para conversar com lideranças comunitárias e a população. No local, o prefeito ressaltou suas propostas para vilas e favelas e destacou pontos que pretende trabalhar, como a criação de uma diretoria específica para atender às demandas do local e oferta de financiamento para pequenos negócios, em caso de reeleição.

“Queremos criar as condições para que as vilas e favelas possam ter as mesmas condições que todo mundo de Belo Horizonte tem. Não é justo discriminar. Não é justo ter uma comunidade que pode tudo e uma comunidade que não pode nada”, disse.

Fuad também destacou a importância da participação popular e da escuta das necessidades da comunidade, prometendo trabalhar em conjunto com líderes locais para solucionar problemas e melhorar a qualidade de vida de moradores de vilas e favelas.





A agenda foi acompanhada do seu vice-candidato à prefeitura, Álvaro Damião (União), e do deputado estadual Mário Henrique Caixa (PV).