O pastor Silas Malafaia, líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, defendeu a prisão de Pablo Marçal (PRTB) após o candidato à Prefeitura de São Paulo (SP) apresentar um suposto laudo que afirma que Guilherme Boulos (Psol), também candidato, teria tido um "surto psicótico grave" após uso de cocaína. Segundo Malafaia, a acusação feita por Marçal é “inadmissível”.





“Esse bandido tem que ser preso! O psicopata do Pablo Marçal forjando documentos contra Boulos para dizer que ele é dependente de drogas. Inadmissível. Não é porque Boulos é o nosso inimigo político que vamos aceitar uma farsa dessa”, publicou Malafaia em uma rede social, na noite desta sexta-feira (4/10).





Na manhã deste sábado, o pastor fez uma nova publicação, na qual tachou o ex-coach de “mentiroso contumaz”, e citou versículos da Bíblia. “Que caráter cristão é o nosso? Quem apoia mentira está ao lado do diabo (João 8.44) quem apoia a verdade, está ao lado de Deus (João 8.32)”, publicou.

As publicações foram uma reação a um suposto laudo, publicado na noite de sexta-feira no perfil no Instagram de Pablo Marçal, que atestava que Guilherme Boulos teria sido encaminhado para atendimento psiquiátrico por um médico.





Acusações





Conforme o documento divulgado por Marçal, o adversário político, à época, teria tido um "surto psicótico grave", sendo identificada a presença de cocaína no sangue após a realização de exame toxicológico. O laudo, no entanto, apresenta algumas incongruências, como no RG de Boulos (RG), que estaria com um número a mais do que o padrão, além da presença de erros de ortografia.





Boulos se defendeu e afirmou que o receituário é falso. "Estamos entrando agora à noite com um pedido de prisão contra o Pablo Marçal e o dono da clínica", disse o candidato em transmissão ao vivo no Instagram, acrescentando que tomará providências e que acionará a Justiça Eleitoral. Boulos também publicou os dados da clínica do suposto documento e afirmou que o responsável legal, Luiz Teixeira da Silva Junior, é apoiador de Marçal.





Desde o início da campanha eleitoral, o ex-coach fez inúmeras acusações de que o adversário era usuário de cocaína. Em resposta, Boulos apresentou no debate da Globo, realizado na última quinta-feira (3), um exame toxicológico negativo para uso de drogas.





* Com informações de Gabriella Braz e Pedro Grigori, do Correio Braziliense.