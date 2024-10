O candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) publicou na noite desta sexta-feira (4/10), em seu perfil no Instagram, o que seria um suposto receituário, datado de 19 de janeiro de 2021, no qual Guilherme Boulos (PSOL) é encaminhado para atendimento psiquiátrico por um médico.

Conforme o documento divulgado por Marçal, o adversário político, à época, teria tido "surto psicótico grave", sendo identificada a presença de cocaína no sangue após a realização de exame toxicológico. Pouco tempo depois, o documento saiu do ar. "O Instagram removeu a minha publicação. Parabéns pela democracia de esquerda. Acha isso justo?", escreveu Marçal.

Na manhã deste sábado (5/10), o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) disse que "há plausibilidade nas alegações" da defesa de Boulos, que apontou falsificação do documento. O laudo divulgado por Marçal apresenta algumas incongruências, como no RG de Boulos, que estaria com um número a mais, além de erros de ortografia.

O juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª zona eleitora, decidiu pelo envio da notícia-crime, que pede a prisão do ex-coach e medidas cautelares, para um juiz de garantia da capital paulista.

"Estamos entrando agora à noite com um pedido de prisão contra o Pablo Marçal e o dono da clínica", afirmou o candidato na noite desta sexta-feira em transmissão ao vivo no Instagram, quando acrescentou que tomaria providências ao acionar a Justiça Eleitoral.





“O Pablo Marçal não tem limite. (...). O dono da clínica [a Mais Consulta] é apoiador dele [Marçal]. Tem vídeo que prova isso. O parceiro dele falsificou o documento usando o CRM de um médico que faleceu há dois anos. Olha o nível em que o cidadão chegou”, disse Boulos na ocasião.

Ele afirmou, inclusive, que estava fazendo distribuição de cestas básicas na comunidade do Vietnã, em São Paulo, um dia após a data citada no receituário. Essa ação, aliás, chegou a ser registrada nas redes sociais de Boulos.

O prontuário do canditado apresentado por Marçal é assinado pelo médico José Roberto de Souza. De fato, esse profissional faleceu, conforme consta no site do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CRM-SP). O registro dele está inativo desde 2022. Esse fato foi lembrado pelo TRE-SP ao acatar parcialmente as alegações da defesa de Boulos. O juiz considerou "incabível" o pedido pela suspensão das redes sociais de Pablo Marçal e de dois perfis que publicam "cortes" de conteúdos do candidato.





Em debates na TV, Marçal já vinha prometendo apresentar evidências de que Bolous seria usuário de cocaína. Nessa quinta-feira (3/10), na Rede Globo, o candidato pelo PRTB declarou novamente que o adversário faz uso de drogas. Na ocasião, Bolous apresentou um exame toxicológico e pediu que Marçal também realizasse o teste.

"Fiz o exame toxicológico, vai subir agora nas minhas redes sociais. Faça o seu, Marçal. Faça o psicotécnico também", declarou Boulos após ser acusado de conhecer pontos de venda de drogas em São Paulo.