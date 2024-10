Horas após Eduardo Bolsonaro afirmar que "seria uma honra" presidir o Partido Liberal (PL), o pai dele, Jair Messias Bolsonaro, confirmou a ascensão do filho em live, na noite desta sexta-feira (4/10). "Eduardo assumindo o partido, Valdemar passaria a ser vice e eles poderiam conversar melhor, e eu diretamente com Eduardo. E muitas decisões nós vamos tomar", afirmou.

O atual comandante do partido, Valdemar da Costa Neto (PL), confirmou ao Blog da Denise que a ideia foi dele. "Eu que pensei nisso. Alexandre de Moraes não vai voltar atrás. Temos que ter alguém que possa combatê-lo. Eduardo, como deputado federal, tem imunidade”, contou.



Valdemar Costa Neto ressaltou que o principal motivo para a mudança na presidência do PL é a proibição de comunicação que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, impôs entre Valdemar e Bolsonaro. “E o pior é que não posso falar com Bolsonaro. Não posso falar com o maior dono dos votos do meu partido”, disse.

A intenção dessa troca na presidência é que Eduardo possa enfrentar Moraes, de acordo com Costa Neto. Valdemar ainda afirmou à coluna que a função de Eduardo será política, enquanto ele continuará com a parte administrativa no posto de vice-presidente.

Além disso, Eduardo Bolsonaro também é a nova aposta do partido para as eleições presidenciais de 2026. “Lógico! Não tenha duvida disso. Ele é muito dedicado, percorreu o pais ajudando os candidatos do partido, fora a atividade internacional que exerce”, afirmou Valdemar.

