Rogério Correia (PT) fez campanha no Centro de BH com a candidata a vice, Bella Gonçalves (PSOL)

O candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia, fez campanha no centro da capital nesta terça-feira (2/10). Ele e a vice na chapa, Bella Gonçalves (PSOL), participaram de uma carreata e pediram votos ao estilo corpo a corpo. Durante o percurso, o postulante à cadeira municipal afirmou que, se for eleito, implementará medidas para reforçar a segurança pública na cidade, principalmente para as mulheres.

A principal dessas medidas, de acordo com Correia, será a criação de uma secretaria específica para desenvolver políticas públicas voltadas às mulheres. A partir dessa ação, o candidato pretende reforçar o Agrupamento de Proteção à Mulher da Guarda Municipal, mais conhecido como Guardiã Maria da Penha, cujo efetivo, que inclui agentes femininas, é especializado em acolher vítimas de violência doméstica.

O candidato petista também prometeu maior proteção às mulheres no transporte coletivo. “A gente quer mais tecnologia nos ônibus para que elas possam denunciar assédios”, disse. Por fim, propôs estender o horário de funcionamento das creches, o que, segundo ele, proporcionará mais segurança a mães e filhos.

“Hoje, a insegurança é muito grande. Nós temos que ter maior iluminação; o centro precisa de moradia naqueles prédios que estão inócuos e que não servem aos interesses civis”, declarou o candidato. Sobre esses imóveis desocupados, Correia prometeu transformá-los em moradias populares.

Por fim, Correia aproveitou para falar sobre o Bolsa BH, um auxílio adicional de R$ 300 para pessoas que já recebem o Bolsa Família. “Hoje, em Belo Horizonte, a fome voltou. Para combater essa fome, nós vamos destinar 2,4% do orçamento para o programa, que vai atingir quase 400 mil pessoas”, concluiu.

