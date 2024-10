Fuad Noman (PSD), atual prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, participou nesta quarta-feira (2/10) de uma roda de conversa com representantes do Movimento de Luta Pró-Creches (MLPC), no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste da capital. Ele estava acompanhado do postulante a vice pela coligação “BH Sempre em Frente”, Álvaro Damião (União Brasil).

Durante o compromisso de campanha, Fuad disse que vai analisar a possibilidade de alongar o horário de funcionamento das creches e anunciou a execução de obras de reparo. "Temos que entender e discutir sobre o alongamento do horário", declarou.

O prefeito também prometeu tentar solucionar desencontros de informações na emissão dos Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCBs). “Vamos conversar com o Corpo de Bombeiros para fazer um alinhamento prévio."

Fuad ainda ouviu a solicitação de pequenos reparos nas unidades. “Ouvi uma senhora falando sobre problemas no telhado do berçário. É por isso que vim aqui. Para ouvir o que são as demandas das pessoas. São pequenas obras de infraestrutura, que, em geral, não são caras. Vamos verificar o que é mais urgente para começar rapidamente”, assegurou.

Por fim, o candidato assegurou que, se for eleito para um segundo mandato, ampliará o número de vagas para crianças de zero a 5 anos. “Vamos aumentar o número de creches. Mas, primeiramente, temos que aproximar o equipamento das famílias. Às vezes, não está tão perto da casa das mães trabalhadoras", afirmou.





Moradias populares





Mais cedo, na manhã desta quarta-feira (2/10), Fuad, na prerrogativa de prefeito de Belo Horizonte, assinou, no salão nobre da prefeitura, novos contratos com a Caixa Econômica Federal (CEF) para a construção de mais 600 moradias populares, por meio do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). As obras começam na semana que vem, e o prazo máximo previsto para a conclusão é de 12 meses.





O acordo prevê a construção do Residencial Clóvis Salgado, localizado na Avenida Professor Clóvis Salgado, 600, e do Residencial Viotti, localizado na Rua Policarpo de Magalhaes Viotti, 339, no Bairro Bandeirantes, na Região da Pampulha. Os dois terrenos onde os imóveis serão erguidos pertencem ao município. Cada condomínio terá 300 unidades habitacionais, com investimentos de R$ 102 milhões.





O prefeito e candidato à reeleição avalia que as obras refletem o bom atendimento entre os governos municipal e federal. “Temos que, mais uma vez, agradecer ao presidente Lula por esse trabalho. Belo Horizonte está sendo muito bem atendida pelo Governo Federal. O resultado são casas, moradias, habitações populares destinadas às pessoas que realmente precisam”, destacou.





