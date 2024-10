O candidato do MDB à prefeitura de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, participou de uma reunião com representantes Sindicato dos Permissionários Autônomos do Transporte Suplementar de Passageiros (Sindipautras) nesta quarta-feira (2/10). Ele e o vice da coligação, Paulo Brant (PSB), assinaram uma carta-compromisso, assegurando melhorias nas condições de trabalho à categoria.

Gabriel prometeu aumentar o pagamento por quilômetro rodado aos profissionais, de modo a igualá-lo ao valor concedido aos motoristas dos ônibus convencionais. O emedebista aproveitou para alfinetar o atual prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD).





“Diferente do prefeito Fuad, que recebe grana dos empresários para pagar a campanha, eu, não. Quero valorizar o sistema suplementar, equiparando a quilometragem dos ônibus convencionais com a dessa turma”, disse Gabriel. “Cada amarelinho é uma família tirando o sustento pra levar para casa. E, ao mesmo tempo, cuidando do cidadão, com respeito e qualidade. Nossa tônica é cuidar bem deles”, complementou.







Na reunião desta quarta, o candidato do MDB ouviu as demandas da categoria, como a prorrogação do contrato de licitação e a possibilidade de os familiares dos permissionários, em caso de falecimento ou invalidez permanente, continuarem com a operação até o fim do contrato.

Os permissionários dos coletivos suplementares também pediram a cessão de um terreno da Prefeitura de Belo Horizonte, em comodato ao Sindipautras, para servir de garagem aos veículos.

