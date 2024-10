O autodenominado influenciador e candidato pelo PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, se envolveu em diversas polêmicas antes de entrar na corrida eleitoral. O ex-coach goiano se envolveu em algumas polêmicas e foi duramente criticado. Alguns vídeos até viraram memes nas redes sociais.

Os vídeos abordam desde a tentativa de fazer uma mulher cadeirante andar a dicas para “lutar contra um tubarão”. Relembre algumas polêmicas:

1. Marçal tentou fazer cadeirante andar

Um dos vídeos mais polêmicos foi gravado no final de 2021, em Goiânia. Pablo Marçal tentou fazer uma mulher em uma cadeira de rodas voltar a andar. Na gravação, Pablo pede para que ela se levante, para “dançar com Jesus”. Amparada por outros presentes, a mulher fica de pé, e, como esperado, não volta a andar.

"Em nome de Jesus. Se concentra. Tira esse estado de curiosidade e concentra na poderosa, manifesta, glória dele”, disse ele. "Abre os olhos. Dá um passo para você pegar na mão dele. Solta a sua perna direita", tentou novamente.

Sem sucesso, ele pergunta à mulher o que ela está sentindo. “Vontade de dar um passo", respondeu. "Vontade, vai", insistiu. Ao não conseguir novamente, a mulher é colocada de volta na cadeira de rodas.

A tentativa de "milagre" aconteceu no final de 2021, em Goiânia, durante o evento “O Chamado dos generais”, que promovia "12h de imersão, pensadas para transformar a vida dos participantes, na qual abordará conteúdos mais profundos sobre inteligência emocional, espiritual e intelectual". Com um público de cerca de 15 mil pessoas, os ingressos custavam de R$ 97 + taxas até R$ 977 + taxas - isso no primeiro lote.

2. Ressuscitar mortos

Antes de se tornar coach, Marçal foi líder religioso na Igreja Videira, em Goiânia. Durante um culto evangélico, ele tentou realizar um milagre para fazer outra cadeirante andar, mas a tentativa, de novo, foi frustrada. No mesmo sermão, ele afirmou ter projetado ver defuntos levantando dos túmulos.

"Eu já orei com dois mortos. Eu já fui no velório para ressuscitar pessoas. Eu acredito nisso, ainda vou ver isso. O fato de eu ser um fracassado ainda, porque as orações não funcionaram, não invalida que eu não vá conseguir. Eu quero ser um cristão que vê isso, porque isso para mim é um certificado", disse em participação no Flow Podcast, no último mês de agosto.

3. Maior que o Rei Salomão

Além de tentar fazer "milagres", Pablo também gerou polêmicas ao se comparar com o Rei Salomão, figura bíblica exaltada por sua extrema sabedoria e crença em Deus. Em um vídeo publicado em seu perfil no TikTok, Marçal ironiza os cristãos que creem no Rei. “O Salomão tinha jato? Salomão já acalmou piloto de helicóptero?”, questionou.

Em outro trecho, ele chama o famoso Rei de Israel de “neném” e compara suas publicações com a do monarca bíblico, que teria escrito três livros das escrituras cristãs: Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos.

“Salomão escreveu três livros, eu escrevi 45. Eu tenho só uma mulher, Salomão tinha mil e não encontrou a paixão da vida dele. Salomão não tem 2,4 bilhões de marcações no TikTok”, comparou.

Por fim, ele disse não se comparar a Salomão. “Eu não estou fazendo isso para falar que sou melhor que ninguém. Eu só estou falando que o Salomão passou aqui na Terra tem três mil anos e você até hoje está ‘pagando pau’. Ele não está na lista da Forbes apesar de ter sido o cara mais rico”, concluiu Marçal.

4. Pane no helicóptero



Em uma palestra, Marçal narrou que passou por um incidente em um helicóptero. Ele contou que estava em uma viagem com sua esposa e seus quatro filhos, quando detectou uma pane no motor da aeronave, antes mesmo que o piloto.

“Cê sabe que o motor tá parando né? Mas calma”, teria dito ao condutor. O episódio foi contado em detalhes para os participantes de sua palestra sobre a importância do equilíbrio emocional.

5. Briga com tubarão

Marçal também deu dicas para seus seguidores de como vencer um ataque de tubarão com um golpe. “A pessoa que não sabe o que está acontecendo vira as costas para o tubarão e nada. Game over seu jogo. Tubarão é o seguinte: você tem duas mãos, não tem? O tubarão chega, você usa uma mão para dar um murro no focinho dele. Isso aqui é muito sensível no tubarão. Só que às vezes você pode errar e ele arrancar sua mão. Enquanto ele está comendo uma mão, você dá um no focinho de novo aqui (gesto de soco)”, contou.

O trecho voltou a viralizar após o candidato do PRTB ser acertado por uma cadeirada de José Luiz Datena (PSDB), durante o debate da TV Cultura, em meados de setembro. O ex-coach também deu dicas para enfrentar uma onça.



“Quando uma onça parar na sua frente, você tem que ser um animal na frente dela. Se você for um ser humano, você vai virar as costas e correr. Ele te pegou. Vai fazer cara de doido, vai gritar e pegar os membros superiores e vai abrir, de preferência se você conseguir catar galha, você vai demonstrar que você é um bicho muito maior”, aconselhou.

6. Expedição no Pico dos Marins

Em 2022, Marçal virou manchete por liderar uma expedição com 60 alunos ao Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira. Com um ingresso que custava R$ 3 mil, a expedição prometia uma experiência para "superar a vida e tornar-se um vencedor", parte do curso de autoajuda que ministrava, chamado “O pior ano de sua vida”.

Na ocasião, metade do grupo desistiu da trilha por conta das más condições climáticas, mas 32 pessoas – incluindo Marçal – precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, em um ponto a 2.400 metros de altitude. Segundo Paulo Roberto Reis, capitão dos bombeiros e chefe da operação de resgate, Marçal colocou as pessoas sob "risco de morte".

De acordo com as equipes, o resgate foi solicitado por volta das 2h30 da madrugada, após ventos fortes arrastarem as barracas e deixarem os integrantes do grupo molhados, em risco de hipotermia. Durante a noite, as temperaturas no Pico podem chegar perto de 0°C. A situação fez com que Marçal recebesse o apelido de “coach da montanha”.

7. Morte de funcionário

Em 5 de junho de 2022, um funcionário de Marçal morreu em maratona promovida pela empresa de dele. Segundo os participantes, a corrida foi chamada de última hora, após o intitulado ex-coach fazer uma publicação afirmando ter corrido 42 km e "não ser trouxa".

Na ocasião, Bruno da Silva Teixeira, de 26 anos, faleceu depois de sofrer uma parada cardíaca durante uma maratona de rua organizada por um grupo empresarial liderado por Marçal. A família de Bruno clama por justiça e exige uma investigação aprofundada. A Polícia Civil de São Paulo está tratando o caso como "morte suspeita".

O advogado Tasso Renam Souza Botelho, representante de Marçal, afirmou ao jornal O Globo que seu cliente optou por não se pronunciar publicamente para proteger a família. Ele também esclareceu que a maratona não foi uma iniciativa da empresa, mas sim um "treino entre amigos que resultou nessa tragédia".

“Não se trata de uma maratona nem de uma corrida ligada a empresa. Foi um treino desenvolvido por algumas pessoas, algumas são funcionárias que compõem o grupo empresarial e outras, não. Algumas passaram lá para deixar os carros porque o ponto de encontro do treino era um posto de gasolina próximo”, afirmou Botelho.

Após a morte, Marçal se pronunciou publicamente contando que havia escrito o nome de Bruno Teixeira em seu "melhor tênis". “Respeita o cara, morreu novo. Nós vamos ficar 70 dias com as bandeiras baixas, nós estamos em luto por ele”, afirmou em live para 12 mil pessoas.

Ele ainda comparou a fatalidade com a morte de um piloto. “Quando um piloto de avião morre, os pilotos que são amigos escrevem o nome do cara e carregam na ombreira. Eu corro todo dia com meu melhor tênis, está escrito o nome dele. Eu vou lançar o maior movimento de cuidar da saúde desse país”, prometeu o coach.



8. Strogonoff de R$ 5 mil

Em outra polêmica, em 2023, o influenciador vendeu 70 ingressos para uma experiência de “networking” com ele. A situação em questão foi uma refeição “especial”, que servia um prato de strogonoff. Segundo ele, os ingressos valiam R$ 5 mil até a virada do ano. Caso ainda sobrassem vagas após 31 de dezembro, cada ingresso teria o preço de R$ 7.500.

O influenciador justificou que, caso alguém o ouvisse – a quem Marçal se referia como “você, um miserável” – e comprasse um strogonoff na rua, seriam apenas R$ 39. Para ele, a pessoa que consumir o prato iria apenas “cagar” a comida, sem a experiência de networking com ele.





O networking em refeições com Marçal é uma constância do influenciador. Em uma palestra, também em 2023, um rapaz na audiência de suas apresentações pegou o microfone e afirmou ter pago R$ 5 mil por networking com o influencer. Sem ouvir o que ele tinha a dizer, Marçal interrompeu o rapaz o ridicularizando, dizendo que o cliente “estragou tudo”.

“Você fez o que o piloto não sabe fazer. Você chegou, bateu com o trem de pouso e quebrou o avião. E agora tá destruindo ainda mais”, afirmou Marçal, visivelmente irritado.

A tentativa de fala do homem criou um bate boca. Ele insistiu que pagou R$ 5 mil por um almoço com Marçal, mas foi repetidamente interrompido pelo influencer. Marçal, então, questionou se a comida estava ruim. O homem mencionou o cardápio, strogonoff com arroz, mas logo foi cortado novamente.

O coach sugeriu que o homem não tinha perguntas válidas e o encorajou a se manifestar, chamando-o de bobo. Em resposta, o homem sugeriu: “Como você não queria dinheiro, sendo que aproveitou…” e foi novamente cortado, sendo chamado de "bobo" por Marçal, que o acusou de perder a chance de interagir.

Pablo Marçal omite empresa e mais de R$ 22 mi ao TSE: 'Coisa de contador'



Na sequência, o coach afirmou: “Você queria acessar a minha riqueza na marra. Você é um cara forçado, sem bom senso e continua sem bom senso. E vou te falar, você vai ter que caçar um outro lugar pra fazer o que você quer. Aqui, não é o seu lugar”.

Fraudes bancárias

As polêmicas de Marçal não se resumem apenas a questões que se tornaram virais na internet. Isso porque ele foi preso em 2005 em uma investigação de fraudes bancárias e solto dias depois após repassar informações à polícia.

A investigação da PF afirma que, além de fazer a manutenção dos computadores da quadrilha, Marçal operava um programa responsável por captar e-mails para os quais seriam enviados spams. Por meio desses últimos, a quadrilha fisgaria dados das contas bancárias das vítimas. A condenação veio apenas em 2010.