O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB-SP) debochou do resultado de pesquisa eleitoral em que aparece como terceiro colocado, com 20,5%. Em comentário em postagem do Correio Braziliense no Instagram que compartilha o resultado do levantamento do Paraná Pesquisas, o coach escreveu: "Kkkkkkkkk".

A pesquisa de intenção divulgada nesta sexta-feira (27/9) aponta o prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) na liderança, com 28%, e Guilherme Boulos (PSol-SP) em segundo, com 24,9%. O comentário do candidato repercutiu entre os eleitores, que responderam com risadas e falas questionando a veracidade do levantamento. "Eles estão desesperados", escreveu um usuário. "Vai ser no primeiro turno essas pesquisas são tudo falsas. kkk. Faz o M", disse outro.

Pablo Marçal reage à pesquisa eleitoral publicada pelo Correio (foto: Reprodução/Instagram)

Nesta sexta-feira (27/9), Marçal utilizou as redes sociais para compartilhar novas projeções feitas pelo Instituto Veritá. A pesquisa coloca Marçal em liderança isolada, com 31,8%, enquanto Boulos e Nunes aparecem com 23,3% e 20,1%, respectivamente. O candidato do PRTB já havia aparecido na dianteira na última pesquisa do Instituto, divulgada em 27 de agosto.

O levantamento compartilhado por Marçal diverge do levantamento da Paraná Pesquisas e do Datafolha, que divulgou pesquisa na quinta-feira (26/9). No Datafolha, Nunes aparece com 27% e Boulos 25%, enquanto Pablo Marçal tem 21%.

