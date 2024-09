SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a obrigação de direcionar perguntas para Tabata Amaral (PSB), Datena fez uma dobradinha com a deputada federal, de quem poderia ter sido vice antes de ser lançado candidato pelo PSDB. O apresentador disse que só ele e a candidata falam sobre crime organizado.

Tabata respondeu que concorda com o adversário e falou de sua preocupação com a infiltração do crime organizado em contratos públicos.





"Combato o crime organizado há quase 30 anos", disse Datena, citando sua trajetória como apresentador de programas policiais.





Tabata reiterou querer expor conexões de Marçal com o crime organizado e disse que o candidato do PRTB entrou na Justiça com pedidos para derrubar vídeos dela sobre o tema. "Não tenho medo desse sujeito, desse marmanjo", afirmou a deputada, acrescentando que não será calada pelo adversário.