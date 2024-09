Mauro Tramonte (Republicanos) criticou o projeto de novo bairro e sugeriu criação de centro desportivo no espaço do antigo Aeroporto Carlos Prates

O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo Republicanos, Mauro Tramonte, esteve no bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital, para conversar com moradores locais a respeito da área do antigo Aeroporto Carlos Prates, que tem projeto da atual gestão para se tornar um novo bairro com moradias populares.

Acompanhado de sua vice, Luísa Barreto (Novo) e do ex-prefeito Alexandre Kalil (sem partido), Tramonte criticou o projeto e afirmou que, caso seja eleito, pretende criar um centro desportivo no local.

“A nossa ideia é fazer um centro esportivo municipal. A gente pretende pegar esses jovens que estão desgarrados, à mercê de pessoas do mal que podem captá-los, e vamos trazer esses garotos para cá, fazer com que eles voltem às escolas, vamos dar uma bolsa para poder ajudá-los e fazer modalidades esportivas das mais diversas: natação, futsal, futebol de salão, futebol de campo, ginástica. Com isso, também vamos fazer convênios com os clubes que temos por aqui, porque daqui podem sair pessoas interessantes para o esporte a nível nacional e internacional. Agora, o que não pode ser feito aqui é moradia”, afirmou.





O candidato conversou com representantes do bairro, que reclamaram do trânsito no local. Outro problema apresentado por Tramonte como um empecilho à construção de um novo bairro é o saneamento básico.





“Já foi provado que não tem como fazer moradia, porque há um sério problema de entrada e saída de pessoas. Trazer mais milhares só iria complicar a situação, não vai resolver nada. Os moradores me informaram que, no passado, já se cogitou ter a Cidade Administrativa por aqui, o que não foi feito justamente porque não tem condições de fazer, principalmente por conta do problema de saneamento básico. Como vai escoar tanto esgoto por aí?”, declarou ele.





Apesar de defender a criação de conjuntos habitacionais em outros locais, o candidato não deu sugestões de onde construí-los.





“A nossa intenção é fazer como o Kalil já fez, mas não aqui. Aqui não é o local adequado para se fazer um conjunto habitacional, porque até mesmo os novos moradores vão ter problemas. Temos outros espaços em que podemos fazer tranquilamente, Belo Horizonte tem muito espaço, espaços diversos, e vamos fazer moradias, mas não necessariamente nesse local, que vai impactar a vida de todo mundo que mora aqui”, disse.





Tramonte também afirmou que não voltará com o funcionamento do aeroporto, e fez referência à proposta de seu adversário Bruno Engler (PL), que afirmou querer que o local se torne, além de um centro de formação de pilotos, referência no transporte de órgãos por via aérea no Brasil.





“É coisa de nível federal, e quem prometeu isso está prometendo uma coisa que realmente vai ser complicado de cumprir. Podemos fazer uma área de lazer, uma pista de corrida, porque hoje a gente sabe que as pessoas são muito adeptas à corrida, elas correm no meio da rua. Por que nós não podemos fazer uma pista super interessante que possa ter várias modalidades? Podemos fazer muita coisa aqui nesse espaço”, completou.