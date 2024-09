Possíveis rivais no segundo turno das eleições, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) e o atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), se encontraram na manhã deste domingo (15/9) na tradicional Feira de Arte e Artesanato, popularmente conhecida como Feira Hippie, na Avenida Afonso Pena, no Centro da capital mineira. Enquanto os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte se cumprimentavam, o ex-prefeito Alexandre Kalil, agora aliado de Mauro Tramonte, evitou qualquer interação e se esquivou do prefeito Fuad Noman.

Ambos os candidatos cumpriam agenda na Feira Hippie na manhã de hoje. Enquanto Fuad era acompanhado por seu vice, Álvaro Damião (União Brasil), Tramonte estava acompanhado por Kalil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Fuad assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte em 2022, após Kalil deixar o cargo para se candidatar ao governo de Minas. Apesar disso, Kalil optou por apoiar Mauro Tramonte na eleição municipal, decisão que gerou críticas entre os correligionários do atual prefeito. Na época, Kalil ainda era filiado ao PSD, mas decidiu se abrir a negociações com outros candidatos para definir seu apoio nas eleições.