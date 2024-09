O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo MDB, Gabriel, esteve na Feira Hippie da Afonso Pena neste domingo (8/9) e defendeu mais investimentos no local, que também é um ponto turístico importante.

Gabriel estava acompanhado do vice, Paulo Brant (PSB), e caminhou ao lado de apoiadores com bandeiras.

Para o vereador, a prefeitura deve desburocratizar as normas para quem quer empreender, permitindo que "quem precisa e quer trabalhar, trabalhe".

Ele destacou sua relação com o local: “Sou vizinho, moro na esquina das ruas Tupis com Rio de Janeiro, e abro a minha janela com vista para a Feira Hippie. Mais do que isso, quando fecho meu bar na Afonso Pena e caminho para casa, vejo que a feira começa de madrugada, com muita gente montando as barracas. É por valorizar esse espaço que, como vereador, junto com Marcela Tropia, destinamos emendas para garantir a criação de um aplicativo que mostra ao turista e visitante onde ficam as barracas e como funciona o comércio. Isso ajudou muitas pessoas. Mas podemos fazer mais: quero ser prefeito para ampliar o funcionamento da feira e garantir mais segurança.”

Transporte

Gabriel também criticou a prefeitura por vetar a proposta dele de implantar tarifa zero aos domingos e feriados como contrapartida ao subsídio pago às empresas de ônibus. “Num dia como este, a feira poderia estar bem mais cheia se o prefeito não tivesse vetado a ideia de tarifa zero aos sábados e domingos, proposta na Câmara. Certamente, isso traria muito mais gente para comprar, se divertir e fazer de Belo Horizonte a cidade que queremos”, concluiu.