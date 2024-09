Rogério Correia, candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo PT, usou o sábado de campanha para visitar vários bairros da Região Leste da capital, além de ter comparecido à Comunidade Dandara.

Em sua declaração, o Deputado Federal não se mostrou abalado pelo último resultado da pesquisa eleitoral pela prefeitura de Belo Horizonte, divulgado na última quarta-feira pela Quaest, que mostrou Rogério Correia na quinta posição, com apenas 5% das intenções de voto, mesmo sendo o candidato apoiado pelo presidente Lula.

"Hoje foi uma agenda de quem está indo para o segundo turno. Na Região Leste eu visitei os bairros Boa Vista, São Geraldo, Nova Vista e Caetano Furquim. Escutei reivindicações na área da Saúde, Infraestrutura e Educação. Foi uma boa agenda, olhando no olho do eleitor, usando também carro de som", disse o candidato.

Secretaria de políticas para as mulheres

Rogério Correia também falou sobre uma demanda de criar uma secretaria própria de políticas para as mulheres. O candidato encontrou com mulheres atingidas por barragens, tanto de Mariana quanto de Brumadinho. Elas denunciaram mortes e doenças causadas pela qualidade da água nessa regiões, que estaria contaminada por metais pesados.



Comunidade Dandara



No fim da agenda de campanha, o candidato visitou a Comunidade Dandara. "Uma ocupacão de Belo Horizonte que está virando moradia, mas nós precisamos de muita coisa lá e a prefeitura deixa tudo muito desleixado", criticou o Deputado Federal.



O candidato do PT firmou como compromisso com os moradores da Comunidade Dandara a abertura de ruas, a legalização da área (inclusive com regulamentação fundiária), além de água, esgoto e iluminação.