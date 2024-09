Engler sugeriu uma parceria entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar para combater o assédio e a violência contra as mulheres

O deputado estadual Bruno Engler (PL), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), visitou, na manhã deste sábado (14/9), o Morro das Pedras, na Região Oeste da capital mineira. Durante uma caminhada pela região, Engler teceu críticas à gestão municipal, afirmando que a Prefeitura é omissa na proteção das mulheres. A agenda foi acompanhada pela sua vice, Coronel Cláudia (PL).





No local, Engler conversou com moradores e comerciantes para ouvir as demandas da região. Ao abordar a segurança pública, Engler propôs uma colaboração entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar para enfrentar o assédio e a violência contra mulheres.





Segundo o deputado, o problema se estende por diversas regiões da cidade, incluindo o Morro das Pedras, onde mulheres enfrentam diariamente situações de importunação e ameaças. “Essa é uma realidade não só no Morro das Pedras, mas em toda Belo Horizonte. As mulheres são importunadas e ameaçadas diariamente, nas mais diversas situações cotidianas, e a prefeitura não pode permanecer omissa em relação a isso”, afirmou o candidato.

O candidato enfatizou ainda a necessidade de fortalecer a estrutura de apoio às mulheres que trabalham e enfrentam dificuldades para encontrar creches. “Vamos trabalhar para aumentar o acesso às creches e às vagas no ensino infantil. Hoje, BH é uma das capitais que mais investe em educação no Brasil, mas não percebemos os resultados. Vamos melhorar a gestão para que os recursos cheguem à ponta e atendam a quem mais precisa”, disse.





Engler também destacou a urgência em melhorar o transporte na região, sugerindo a ampliação da oferta de veículos de transporte suplementar.





Desburocratizar





Após a caminhada pelo Morro das Pedras, Engler visitou a tradicional Feira de Arte e Artesanato da Avenida Silva Lobo, também na Região Oeste. Engler conversou com frequentadores e comerciantes do local, onde se comprometeu a simplificar os processos burocráticos enfrentados pelos empreendedores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“Queremos fomentar ao máximo as feiras de rua. Entendo que são pessoas que estão gerando oportunidades, renda, e que precisam de todo o amparo. Ouvi dos empreendedores que há certa burocracia e dificuldade para fazer parcerias, inclusive no cumprimento das taxas que precisam pagar. Pretendo desburocratizar e facilitar a vida de quem empreende, não só nas feiras, mas no comércio em geral”, disse.