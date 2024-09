O candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia, conversou com representantes do Movimento de Luta Pró-Creches e do Fórum Mineiro de Educação Infantil nesta sexta-feira (13/9) em agenda de campanha. Acompanhado de sua vice, Bella Gonçalves (PSOL), ele falou sobre suas propostas para a área e escutou as demandas dos movimentos.





“Hoje, nós viemos falar da minha área, que é a escola. Temos um programa muito bom para Belo Horizonte e temos o compromisso de colocar todas as crianças de 0 a 3 anos em escolas de tempo integral. Nas creches conveniadas, isso já acontece e atende em torno de 35 mil alunos, mas nós temos em torno de 40 mil alunos nas Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis), cuja grande maioria não é de tempo integral. Nós planejamos colocar todas elas em tempo integral”, afirmou o candidato.

De acordo com ele, a questão também trata de desigualdade de gênero, já que a falta de instituições de tempo integral afeta principalmente as mulheres, mães das crianças que são atendidas.





“Temos um vasto programa para melhorar a vida das pessoas e das mães, e precisamos falar das mulheres. Devia ser mãe e pai, mas a sociedade ainda é machista nesse sentido e a mãe que acaba ocupando esse lugar de cuidado com as crianças, muito mais que os pais. É preciso que as mães deixem suas crianças num lugar seguro, e essas creches têm excelentes profissionais, mas é preciso que seja em tempo integral, senão com o meio horário a mãe não tem como arrumar emprego, e isso a coloca até numa situação subalterna na família, o que não é igualdade de gênero”, explicou.





O candidato e sua vice também citam outras propostas e projetos, como a melhoria da qualificação da alimentação escolar para atender aos períodos de férias e o “Espaço Coruja”, idealizado pela vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco.





“Não se trata de uma creche. É um espaço para dormir e comer, cuidar das crianças que, muitas vezes, têm pais que trabalham no período noturno. Queremos fazer pelo menos um piloto desse projeto, que já deu muita polêmica, mas a gente explica: é preciso espaço pedagógico em tempo integral durante o dia, mas os pais que precisam trabalhar durante a noite também precisam encontrar um lugar de segurança para seus filhos, em especial as mães solos”, declarou Bella Gonçalves.

Rogério também afirmou que, caso eleito, pagará o piso salarial nacional para os professores e educadores da Educação Infantil, incluindo não apenas os concursados das escolas municipais, mas também aqueles que trabalham em creches conveniadas. Além disso, ele também se comprometeu a aumentar o número de escolas e ampliar o número de vagas em vilas e favelas.