O candidato petista acusou o do Republicanos de não ter feito nada para diminuir o sofrimento do povo em seu mandato como deputado estadual

O deputado federal Rogério Correia, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido dos Trabalhadores (PT), disse, durante o debate da TV Alterosa, nesta quarta-feira (11/9), que o também candidato Mauro Tramonte (Republicanos) viu o povo sofrer e não fez nada.







“Você sempre diz no seu programa que passou 16 anos, em seu programa, vendo o sofrimento do povo. Minha pergunta é: ‘Você vai passar mais quatro anos, se for eleito, vendo o sofrimento do povo na prefeitura?’”, questiona.





Tramonte responde que viu e vivenciou os problemas. “Estou lá com o povo. Estou junto com o cidadão e sei o que é sofrer. Estou com o povo.”





O candidato do Republicanos alega que não precisou ficar "grudado" em nenhum candidato a presidente da República para se eleger. “Me elegi por mérito próprio.”





Na tréplica, Correia disse que o adversário viu o sofrimento do povo e não fez nada como deputado.





Debate





Os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte (PBH) participam nesta quarta-feira (11/9), do debate promovido pela TV Alterosa. O público também poderá assistir pelo canal do Portal UAI no YouTube. Esse é o terceiro debate entre os concorrentes desde o início da corrida eleitoral.





O programa tem duração aproximada de 2 horas e 15 minutos e é apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Exibido já com 12 dias de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e com candidatos diariamente nas ruas em agenda de campanha, o debate é mais uma oportunidade para os eleitores definirem seu voto, com um cenário mais nítido sobre as propostas de cada um.