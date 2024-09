A ausência do atual prefeito Fuad Noman (PSD) não o poupou de ser o centro dos ataques no primeiro bloco do debate da TV Alterosa com candidatos ao Executivo de Belo Horizonte. A primeira parte do programa transmitido no fim da tarde desta quarta-feira (11/9) teve ainda o transporte público como tema mais recorrente e troca de farpas entre o deputado federal Rogério Correia (PT) e o deputado estadual Bruno Engler (PL) e entre o deputado estadual Mauro Tramonte e o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (MDB).

Cada candidato pôde escolher um concorrente para fazer uma pergunta de tema livre, com direito a réplica e tréplica. A primeira interação ocorreu entre Gabriel e Mauro Tramonte. O vereador questionou a frequência do deputado na Assembleia Legislativa (ALMG) e o pediu para elencar as autarquias do município. Na resposta, o parlamentar disse que o questionamento foi uma tentativa de "pegadinha" para confundi-lo.





Na sequência, Tramonte e Engler fizeram uma dobradinha para criticar Fuad sobre a gestão da saúde em BH. Com o prefeito já na mira, coube à deputada federal Duda Salabert (PDT) fazer o ataque mais incisivo ao candidato à reeleição.



Duda direcionou sua pergunta ao candidato ausente e, por isso, teve um minuto e meio para falar livremente. Nesse tempo, ela chamou repetidamente Fuad de "covarde" por não ter comparecido ao debate, questionou a troca de cinco secretários de Educação nos últimos dois anos, o chamou de "prefeito motosserra" em referência aos cortes de árvores na cidade e criticou o subsídio de quase R$ 1 bilhão às empresas de ônibus da capital fomentando o que a parlamentar batiza de "máfia do transporte público".





O embate em seguida manteve Fuad como alvo e o transporte como tema. Gabriel Azevedo e Rogério Correia criticaram o contrato vigente com as empresas de ônibus. Mesmo teor mantido na pergunta seguinte, feita por Engler ao candidato petista. Neste momento, os concorrentes alternam ataques ao prefeito e alfinetadas entre eles.







Esse é o terceiro debate entre os concorrentes desde o início da corrida eleitoral.





O programa tem duração aproximada de 2 horas e 15 minutos e é apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Exibido já com 12 dias de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e com candidatos diariamente nas ruas em agenda de campanha, o debate é mais uma oportunidade para os eleitores definirem seu voto, com um cenário mais nítido sobre as propostas de cada um.