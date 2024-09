De estrelas do futebol a personagens da política nacional, os candidatos às eleições municipais deste ano usaram a criatividade na hora de escolher o nome de urna para cativar o público e se destacarem durante a campanha eleitoral O Núcleo de Dados do Estado de Minas apurou informações sobre os postulantes ao pleito municipal em Minas Gerais registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e separou 10 nomes curiosos de candidatos mineiros.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Confira:

Marmita do cachorro-quente (Avante)



O candidato Edvandro Joel da Silva disputa o cargo de vereador em Ijaci, na Região Sul de Minas.



Romeu Não é o Zema (PSB)

Romeu Gomes Coutinho concorre ao pleito para vereador de Vespasiano, na Região Central, e quis se diferenciar do xará, governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Luiz Cachorro (MDB)

Luiz Orione da Silva disputa as eleições para vereador em Morada Nova de Minas, Região Central do estado.

Hulk da Ambulância (Republicanos)



O candidato Wanderlei José dos Santos concorre a vereador de Água Comprida, no Triângulo Mineiro. “Hulk” trabalha como servidor público municipal.

Gato do Andrequice (Republicanos)

Célio Kleider Soares disputa nas urnas em Três Marias, na Região Central, como Gato do Andrequice. O candidato é comerciante e pleiteia o cargo de vereador.

Marquinho Capeta (PDT)

O motorista Marcos Aurélio Almeida Salomão concorre para vereador em Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha.

Nem do Bar o Soares da Dengue (Podemos)

Em Vespasiano, o agente de saúde e sanitarista Sebastião José Carvalho disputa o pleito municipal para vereador.

Josiele de Gato a Jato (Republicanos)



Josiele Teles Rodrigues Coelho é candidata a vereadora em Ataléia, no Vale do Jequitinhonha.

Natal Alves Pulo do Gato (PRD)

Por falar em gato, o candidato Natal Alves Pereira disputa o pleito para vereador em Águas Formosas, no Vale do Jequitinhonha.

Carlos Bolsonaro (PRD)

O candidato a vereador Carlos Roberto Simão disputa o pleito em São José da Varginha, na Região Central do estado. Outro vereador com o mesmo nome é o segundo filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL). Atualmente, Carlos Bolsonaro (PL) cumpre seu 6º mandato como vereador do município do Rio de Janeiro.

Quais são as regras?

Segundo o TSE, o nome de urna tem pode ter no máximo 30 caracteres, incluindo o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome; o sobrenome; o cognome; o nome abreviado ou o apelido ou nome pelo qual é mais conhecido.

O nome indicado não pode estabelecer dúvida quanto à identidade do candidato ou candidata, não pode atentar contra o pudor e não pode ser “ridículo ou irreverente". Além disso, deve ser mencionado em que ordem de preferência deseja registrar.