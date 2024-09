O apresentador de televisão José Luiz Datena, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, disse que se arrependeu de não ter agredido o candidato Pablo Marçal (PRTB) no debate da TV Gazeta, no início de setembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em entrevista ao FlowPodcast, nesta segunda-feira (9/9), o tucano disse que sentiu vontade de ter “completado a façanha”.





“Eu só me arrependi de não ter subido lá e enchido aquele cara de porrada. Eu sempre respeitei as pessoas até o momento que eu sou desrespeitado. O caso do Pablo Marçal vai além do desrespeito pessoal aos outros candidatos”, declarou.

10/09/2024 - 14:30 Eleições 2024: confira 10 nomes curiosos que disputam o pleito em MG

10/09/2024 - 14:13 Justiça nega candidatura de ex-prefeito de cidade do interior de Minas

10/09/2024 - 14:32 Governo é condenado a indenizar Bolsonaro e Michelle; entenda o motivo Leia mais

Na ocasião, o autodenominado ex-coach havia irritado Datena ao chamá-lo de “playboy milionário”. Marçal ainda disse que vencerá o tucano no primeiro turno e que Datena era “macho” apenas na Televisão.

“Eu vou contar o que vai acontecer no dia 6 de outubro. Pablo Marçal no primeiro turno, e você vai me ligar pedindo desculpas porque é um cara que precisa de contratos”, provocou.





A atitude de Marçal fez com que Datena saísse do seu lugar e partisse para cima do candidato do PRTB, mas não entraram em um embate físico. No dia, o tucano ainda respondeu chamando Marçal de “fascista”.