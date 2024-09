Datena discutiu com Marçal durante debate

FOLHAPRESS - A confusão entre os candidatos a prefeito de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) se estendeu para fora do debate deste domingo (1/9), com empurra-empurra e xingamentos entre as equipes.





Marcos Vidal, um assessor do empresário, e o ex-senador José Aníbal (PSDB), vice do apresentador, bateram boca após evento promovido pela TV Gazeta e pelo canal MyNews.





O episódio ocorreu após uma entrevista de Marçal a jornalistas. Nas imagens, é possível ouvir Aníbal chamando Vidal de "vagabundo". Este repete: "Bandidos são os senhores".





Ao fundo, há um homem de camisa azul não identificado que diz ao assessor de Marçal: "O cara está vendendo bonezinho na internet, amigão". Ele então grita "lixo vocês" no ouvido de Vidal.

Eduardo Leite, advogado de Datena, e uma mulher da organização do evento apartam a briga. O homem de camisa continua, no entanto, falando "não encosta em mim" e, de novo a Vidal, que eles "gostam é de redinha social".





No vídeo, é possível ver Guilherme Boulos (PSOL) passando. O candidato era o próximo a dar entrevista e ficou esperando no púlpito enquanto a briga acontecia.

No debate, Marçal e Datena também se desentenderam. O tucano chegou a levar uma advertência por ter deixado o púlpito e ido em direção a Marçal quando o influenciador o provocou e desafiou a ir até ele.





Logo antes, Marçal havia dito que Datena era "playboy" e "multimilionário". E o apresentador chamou o influenciador de vagabundo, sem-vergonha, estelionatário de internet e mentiroso contumaz.





Marçal afirmou que Datena queria lhe agredir. "Dá pena ver a sua participação aqui", emendou, lembrando que o tucano já disse antes não querer ser prefeito.