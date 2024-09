Os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB), trocaram ofensas com apelidos pejorativos na noite deste domingo (1/9), no debate promovido pela "TV Gazeta" em parceria com o canal "My News".



Também participam do debate os candidatos Guilherme Boulos (Psol), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB).





Marçal se referiu a Nunes como "Bananinha", e o prefeito apelidou o empresário de "Tchuthuca do PCC", em alusão a denúncias de ligações de aliados dele com a facção criminosa.





Ricardo Nunes fez uma pergunta para Pablo Marçal sobre segurança pública. O prefeito Nunes começou chamando o empresário de “Pablito” e o descreveu como “Tchutchuca do PCC”.





“Pablito, você participou, foi condenado e preso por integrar uma quadrilha que entrava na conta das pessoas e subtraia recursos dos mais humildes aposentados. As pessoas ligadas ao seu partido tem uma ligação estreita com o PCC. Inclusive, seu piloto de avião, não é mais (do) tráfico. Foi para o narcotráfico. Como você pensa em lidar com a segurança pública com um histórico tão complicado”, questionou.





Marçal rebateu chamando Nunes de “Bananinha”. Disse que o prefeito tinha o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como “amante”, de quem Nunes “gosta muito, mas tem que esconder do povo”.





“Dá um jeito de ganhar essa prefeitura, se você não ganhar ano que vem você está na cadeia por conta de desvio de creche”, afirmou Marçal, em referência à investigação da Polícia Federal de uma “máfia” nas creches paulistanas. Na sequência, Marçal foi chamado de “Tchuchuca do PCC” por Nunes.