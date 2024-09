O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, deputado estadual Bruno Engler (PL), disse que o adversário Mauro Tramonte (Republicanos), também deputado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), é um “isentão” e não representa os interesses da direita. Engler realizou uma caminhada no bairro Mangabeiras, região Centro-Sul da capital, na manhã deste domingo (1/9).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“De onde tiraram que o Tramonte é de direita? Ele é meu colega de Assembleia há seis anos. Eu estou há seis anos defendendo a pauta da direita, estou há seis anos combatendo a agenda da esquerda, e ele nunca esteve lá. Com todo respeito ao Tramonte, não tenho problema pessoal com ele, muito pelo contrário, temos um bom relacionamento, mas ele é o cara mais ‘isentão’ que você pode conhecer na vida. Acredito que a campanha naturalmente vai mostrar que a candidatura de direita em BH é a nossa”, declarou Engler.

Apesar da declaração do bolsonarista, Tramonte é correligionário do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, principal aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O candidato também é apoiado pelo governador Romeu Zema (Novo), que indicou sua ex-secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto (Novo), como vice da chapa.

O Estado de Minas procurou a campanha do deputado Mauro Tramonte para comentar as declarações do adversário, mas até o momento não houve retorno. O espaço segue aberto para o posicionamento do deputado.

Bolsonaro

Durante a caminhada, Engler também comentou a presença do ex-presidente Bolsonaro em seu comício na próxima quinta-feira (5/9) e adiantou a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

“A expectativa é enorme. A gente tem falado com as pessoas que estão muito animadas, sempre reforçando a data e o horário. Evento de entrada livre. A gente espera fazer um grande comício, uma grande festa. É o momento de guinada da nossa campanha com a presença do presidente Bolsonaro”, destacou.

Ciclovia e Lazer

No Mangabeira, Engler ainda criticou as obras da ciclovia na Avenida Afonso Penas, destacando como um “erro crasso” da prefeitura. “A ciclovia precisa respeitar a topografia da cidade. Numa avenida íngreme como a Afonso Pena, é preciso ser um superatleta para subir de bicicleta. Isso é um desperdício do nosso dinheiro”, afirmou







O candidato bolsonarista também afirmou que pretende descentralizar os investimentos em lazer e trabalhar para todas as nove regionais da capital mineira. "Na região Centro-Sul a gente tem muitas opções de praça, de lazer que já estão estabelecidas, mas queremos levar isso para BH como um todo. Isso passa no planejamento orçamentário que enxergue que Belo Horizonte vai muito além da região central”, disse