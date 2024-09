O candidato a reeleicao para prefeitura de Belo Horizonte, Fuad Noman, percorre ruas do bairro Vera Cruz.

O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), foi ao Bairro Alto Vera Cruz, na região Leste da capital mineira para se encontrar com apoiadores e ouvir demandas dos moradores e dos comerciantes locais. Ele destacou a retomada do Orçamento Participativo (OP), que permite que os moradores indiquem obras prioritárias para a comunidade, com atendimento a vilas e favelas.

"Estamos fazendo Orçamento Participativo para que vilas e favelas possam se manifestar, mas nada como contato com o povo. (...) Antigamente era para a cidade inteira e os bairros maiores acabavam tendo supremacia na votação", disse.

Durante a caminhada, Fuad Noman cumprimentou comerciantes e ouviu demandas para melhorar a infraestrutura para comércios locais.

"Vi uma feirinha improvisada. Precisa deixar o pessoal trabalhar. Vamos melhorar aquela feirinha. (...) Fazer as obras que atendam as necessidades da população, principalmente das periferias", completou.

Fuad Noman afirmou que muitas vezes o prefeito, por ficar muito na prefeitura, acaba não tendo conhecimento de problemas de outras localidades e que ouvir as necessidades diretamente da população ajuda a tomar maior ciência das necessidades de diferentes lugares.

Orçamento Participativo

Em março deste ano, o prefeito retomou o Orçamento Participativo (OP), que estava suspenso desde 2017, com R$ 73 milhões destinados a obras de infraestrutura que os moradores vejam como prioritárias.

Inicialmente, o valor destinado foi para atender demandas de vilas, favelas, conjuntos, assentamentos irregulares e ocupações identificadas no Plano Diretor. A expectativa é que os obras iniciem no início de 2025.