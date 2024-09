Belo Horizonte tem 871 candidatos a vereador, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). Entre eles, alguns nomes já conhecidos e outros que chamam a atenção por serem, no mínimo, inusitados.





Os registros, é claro, viraram piada na web. A seguir, conheça alguns dos destaques.





Zói Bad Boy o Retorno





O nome de urna do candidato a vereador pelo PSD é um apelido de Márcio Rodrigues Cordeiro. Em seu perfil nas redes sociais, ele se apresenta como representante dos bairros São Lucas e Aglomerado da Serra. No último local, ele destaca que faz trabalho voluntário desde que era criança.











Zói Bad Boy já foi candidato outras quatro vezes, nas eleições de 2004, 2006, 2010 e 2022, disputando o cargo de deputado federal e de vereador de Belo Horizonte. Além do PSB, ele já concorreu pelo PSB.







Alaíde Obrigada de Nada (PSDB)





Alaíde Silva de Lima optou por ser chamada de Alaide Obrigada de Nada nas eleições de 2024. Mas, em suas redes sociais, não há uma explicação para o apelido no mínimo curioso. Antes de concorrer a vereadora pelo PSDB, ela já disputou o cargo em 2020, pelo PL. Ela também já disputou o cargo de deputado estadual em 2018 e 2022, pelo PRTB e PSC, respectivamente.





Porkim da Limpeza (Podemos)





O motorista Vanderson Pedro Souza faz sua estreia como candidato nas eleições 2024. Represetante do Podemos, ele escolheu o nome “Porkim da Limpeza” para o representar nas urnas. Mas, como ele não informou um site ou perfil nas redes sociais ao TRE-MG, não dá para descobrir a origem do nome. Mas a reportagem encontrou uma postagem de um apoiador que dizia “Não vote em sujeira. Vote em Porkim da limpeza”.





André Putz Grilla (PSD)





Quem quiser votar em André Alvarenga Cyrino para vereador de BH vai se deparar com a foto do músico e o nome André Putz Grilla. A alcunha tem origem no seu trabalho: ele é vocalista da banda Putz Grilla, que toca músicas de rock dos anos 1980 e 1990. Ele também é cantor nas bandas Trinca de 3, de MPB, rock e pop, e Belorinho, de axé retrô. André já concorreu ao cargo em 2020, pela Rede.











Balinha do Açougue (União Brasil)





Fábio dos Santos Bosi resolveu ser Balinha do Açougue nas urnas. Em seu perfil nas redes sociais, ele explica que herdou o apelido Balinha do pai. Já o “do Açougue” é por conta da profissão, já que é açougueiro e empresário, tendo sido criado na Cabana do Pai Tomás. Balinha foi candidato a vereador em 2020, pelo DEM, e a deputado estadual em 2022, pelo União Brasil.





Michele sem Mimimi (Avante)





Michele sem Mimimi é o nome de urna da estreante Michelle Rodrigues de Oliveira, do Avante. Ela é vendedora e varejista.





Pretinho Pretão (Mobilização Nacional)





O aposentado Carlos Antonio de Jesus Cesário concorre a vereador com o nome Pretinho Pretão, pelo partido Mobilização Nacional. Ele também já concorreu ao cargo de deputado federal, em 2022, e deputado estadual, em 2010. Nos dois pleitos, ele era afiliado no PP e do PRP, respectivamente.





Julios Bar (PSB)





O empresário Julio José de Souza, o Julios Bar, é estreante na política. O nome, apesar de diferente, é em referência ao seu bar. Além dele, outros quatro candidatos usam seus bares no nome de urna: Claudinha do Bar, Dinho do Bar, Leonora do Bar e Silvio do Bar.









Mano do Reboque (Mobilização Nacional)





Outro estreante é Alexsandro Bruno Lopes de Moura, o Mano do Reboque, que concorre pelo partido Mobilização Nacional. O nome inusitado vem de sua profissão: ele possui uma loja de alinhamento e borracharia, além de prestar serviço de guincho no Bairro Pompéia.





Patty do Chevette (União Brasil)





Patty do Chevette é o nome da urna de Patrícia Leila de Paula Campos da Silvia, candidata a vereadora pelo União Brasil. Ela já foi candidata em 2020, pelo DEM. Em 2022, ela tentou uma vaga de deputado federal, já pelo União Brasil. Ela não foi bem sucedida em nenhuma das vezes. “Desejo lutar por igualdade social e mais mulheres no poder!”, escreveu em seu perfil no Facebook.

Wellington Bessa Sapão (Solidariedade)





Wellington Rosário de Bessa é candidato a vereador de BH, com o nome Wellington Bessa Sapão. Ele já ocupou o cargo anteriormente, só com o apelido de Sapão. Ele participou da eleição de 2008 (pelo PRP), 2012 e 2016 (ambas pelo PSB) e em 2020 (pelo Solidariedade). Em suas redes, ele se apresenta como um representante do Barreiro.





Wenderson Marques Fiu Fiu (Agir)





Wenderson Aurélio Marques é motorista de ônibus e, nas horas vagas, participa da pelada do Fiu Fiu Futebol Clube. Talvez seja daí que surgiu seu nome de urna, Wenderson Marques Fiu Fiu. Essa é a primeira vez que ele disputa uma eleição, afiliado ao Agir.





Ovinho (União Brasil)





Alexandre Batista também é iniciante nas eleições. Ele, que é afiliado do União Brasil, vai estar na urna como Ovinho. O nome tem uma explicação simples: ele é dono do Ovinho Lanches, hamburgueria do bairro Primeiro de Maio