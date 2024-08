O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) registrou 77 mil 174 registros de candidaturas para os cargos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Sendo que 2.060 são de candidatas ou candidatos a prefeito e outros 2.060 de seus respectivos vices. As outras 73.054 candidaturas são para os cargos de vereadora ou vereador em todo o estado.





Mas existem alguns candidatos que já são conhecidos dos eleitores. Isso porque 5.249 pessoas buscam a reeleição para seus cargos. Mas também existem aqueles que são famosos por outros motivos, como serem celebridades ou parentes de celebridades. Os mais lembrados são dois candidatos à prefeitura da capital paulista: o apresentador Datena (PSDB) e o coach Pablo Marçal (PRTB). A seguir, conheça um pouco de cada um deles:





O apresentador José Luiz Datena, de 67 anos, é conhecido nacionalmente por comandar o policialesco “Brasil Urgente”, da TV Band. Ele é jornalista formado pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) e é filiado do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), mas já passou por outras legendas. Ele concorre ao cargo de prefeito de São Paulo, na chapa com José Aníbal.









Muito antes de concorrer à prefeitura de São Paulo, na chapa com Antônia de Jesus, Pablo Marçal já era conhecido nas redes sociais. O goiano é um dos coaches mais bem sucedidos do Brasil, tendo desenvolvido um método que envolve inteligência emocional para faturar milhões. Em 2022, ele ganhou notoriedade por liderar uma expedição com 60 alunos à Serra da Mantiqueira.





Com um ingresso que custava R$ 3 mil, a expedição prometia uma experiência para "superar a vida e tornar-se um vencedor". Metade do grupo desistiu da trilha por conta das más condições climáticas, mas 32 pessoas – incluindo Marçal – precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. No mesmo ano, ele ingressou na política, anunciando sua candidatura à presidente da República pelo extinto Pros, mas o partido desistiu da candidatura. Ele resolveu então concorrer a deputado federal por São Paulo e chegou a ser eleito, com 243 mil votos, mas não tomou posse, por problemas na documentação.





Cláudia Baronesa (Republicanos)





Cláudia Baronesa ficou conhecida do público por ser mãe do funkeiro MC Gui e ex-participante dos reality shows ‘A fazenda’, ‘A grande conquista’ e ‘Power couple’ – todos da rede Record. Ela vai concorrer ao cargo de vereadora de São Paulo, pelo Republicanos. Aos 50 anos de idade, essa é a primeira candidatura de Cláudia, que declarou ao TRE-SP ser empresária.









Quem também está disputando sua primeira eleição é o apresentador Dudu Camargo, que é candidato a uma vaga no legislativo municipal de São Paulo, pelo Republicanos. Ele ficou famoso por ter sido o principal âncora do jornal “Primeiro impacto”, transmitido pelo SBT. Antes da candidatura, ele era contratado da Rede Meio, de Teresina (PI), onde apresentava o programa “Brasil 40 graus”.









Ex-mulher do cantor Zezé di Camargo e mãe da ex-BBB Wanessa Camargo, Zilu faz sua estreia nas eleições em 2024. Ela é candidata a vereadora de São Paulo pelo União Brasil e promete que, se eleita, vai focar seu mandato na proteção das mulheres e dos idosos.





A legenda é a mesma da ativista animal e influenciadora Luisa Mell, que chegou a sair candidata a vereadora de São Paulo, mas desistiu de concorrer. Segundo o jornal O Globo, a decisão ocorreu por motivos pessoais.





Welington Camargo (Avante)





Um dos ex-cunhados de Zilu, Welington Camargo é irmão da dupla Zezé di Camargo & Luciano e candidato a vereador de São Paulo. Ele também é músico e cantor, como os irmãos famosos. Filiado atualmente ao Avante, Welington foi deputado estadual de Goiás entre 2007 e 2013, representando o PMDB e o PT. Em 2020, ele disputou as eleições para vereador de São Paulo pelo Republicanos, mas não foi eleito.











O ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, o empresário Alexandre Corrêa, é outro famoso que disputa uma cadeira na Câmara de São Paulo. Seu nome ficou mais conhecido do público após o término do casamento entre os dois, com acusações de agressões físicas por parte dele. O candidato do Avante promete que vai lutar contra a violência doméstica contra homens, “falsas denúncias e alienação parental”.





Sandrão RZO (PT)





O rapper Sandrão, ex-integrante do grupo RZO, também concorre ao cargo de vereador de São Paulo. Filiado ao PT, o músico faz sua estreia nas eleições, se apresentando como um representante da periferia e defensor da cultura hip-hop.





Léo Áquilla (MDB)





Se autodenominando “mãe da diversidade”, a influenciadora digital, jornalista e ex-participante de “A fazenda”, Léo Áquilla vai disputar um cargo na Câmara de São Paulo, desta vez pelo MDB. Ele já participou de outras sete eleições, desde 2006, disputando cargos de vereadora, deputada estadual e deputada federal, passando por diversas legendas, como o PSC, PR, PTB, PSL, PTN e PHS. Atualmente, ela é suplente de deputado federal, por São Paulo.









O humorista Marquito, famoso pelas participações no “Programa do Ratinho”, no SBT, também concorre para vereador de São Paulo. Filiado ao Republicanos, o comediante promete que agora “é hora de falar sério”. Marquito já foi vereador da capital paulista entre 2013 e 2016. Ele também se candidatou a vereador de Osasco, em 2004, a vereador de São Lourenço da Serra, em 2008, e a deputado estadual por São Paulo, em 2014. O humorista já fez parte de diversos partidos, como PSDB, PMDB e PTB.









A ex-atleta Tandara, que foi campeã olímpica de vôlei nas Olimpíadas de Londres, em 2012,é considerada um nome forte do PL nas eleições para a Câmara de São Paulo. Nas redes sociais, ela se apresenta como cristã, mãe e patriota. Em 2022, ela foi candidata a deputada federal pelo MDB, mas foi derrotada.









Mãe da menina Isabella Nardoni, morta e arremessada da janela da casa do pai e da madrasta, em 2008, Ana Carolina Oliveira disputa uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. A bancária, de 40 anos, promete que, caso seja eleita, irá lutar contra a violência.









Filho de Gretchen e ex-ator, Thammy Miranda tenta se reeleger para vereador de São Paulo, cargo que ocupa desde 2021. Ele, que agora está no PSD, passou também pelo PP, disputando um cargo na Câmara de São Paulo em 2008 e 2016 – sem sucesso.





Kelly do Basquete (Podemos)





Outra famosa na disputa para vereadora de São Paulo é Kelly Santos, atleta medalhista de bronze na Olimpíada de Sydney em 2000 no basquete, jogadora do Corinthians e ex-participante do reality show “A grande conquista”. Filiada ao Podemos, ela concorreu em outras duas eleições: em 2022, para deputada estadual, pelo Avante; e em 2020, para vereadora, pelo PTB.





Ator, modelo, ex-ator de filmes adultos e deputado federal, Alexandre Frota tenta uma vaga na Câmara de Cotia, interior de São Paulo, pelo PDT. Essa é sua terceira eleição: em 2018, ele foi eleito deputado federal por São Paulo pelo PSL, sendo eleito. Em 2022, tentou uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo PSDB, mas saiu derrotado.