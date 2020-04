Mãe de Isabella Nardoni homenageia filha, que completaria 18 anos

Mensagem de Ana Carolina Oliveira foi publicada em rede social, acompanhada de foto (foto: Reprodução/Instagram) Isabella Nardoni, assassinada brutalmente em 2008, faria 18 anos neste sábado (18). Através de uma rede social, Ana Carolina Oliveira, sua mãe, escreveu sobre a data em homenagem à filha. A mensagem foi acompanhada de uma foto de Isabella, pequena.





SAIBA MAIS 16:13 - 05/11/2019 Alexandre Nardoni volta a cumprir pena em regime semiaberto Te amo para além do que imagina, minha eterna pequena”, publicou. “Hoje chegariam seus tão sonhados 18 anos. A única pergunta que tenho e sempre terei é: como seriam? Pergunta que nunca irá calar. Mas, hoje sei que o céu está em festa e no plano maior sei e confio que está tudo bem! Sua evolução não parou e sinto que seu crescimento é ainda maior. São doze anos separadas aqui na Terra, mas dezoito unidas em um só coração. E essa união será para todo o hoje e sempre. Que assim seja!”, publicou.





Hoje, Ana Carolina é casada e tem dois filhos, Miguel e Maria Fernanda.





História



Em março de 2008, Isabella, então com 5 anos, foi assassinada pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Anna Carolina Jatobá.





No dia da tragédia, antes de ser arremessada pela janela do 6º andar do Edifício London, na Vila Guilherme, na Zona Norte de São Paulo, a menina sofreu nas mãos dos adultos. Apanhou com uma chave tetra, foi asfixiada e, quando estava inconsciente, atirada com vida de uma altura de 20 metros.





Os responsáveis tentaram, depois, simular que havia sido um acidente, mas acabaram sendo presos e condenados.